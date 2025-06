La scaletta del concerto di Zucchero al Circo Massimo di Roma: l’ordine delle canzoni

video suggerito

A cura di Enza Savarese

Zucchero è atteso stasera, lunedì 23 giugno al Circo Massimo per la prima tappa romana del suo tour Overdose d'Amore. Il secondo appuntamento nella Capitale sarà martedì 24 giugno, prima di spostarsi a Torino.

Lo spettacolo per questa sera al Circo Massimo partirà alle 21, ma le porte dei diversi ingressi alla location apriranno già dalle 19. Atteso sul palco romano per entrambe le date anche il super ospite Russell Crowe, anche lui nella Capitale per il tour con la sua band, The Gentlemen Barbers, con cui si esibirà giovedì 26 e venerdì 27 giugno al Forum Theatre. Non è escluso che nel corso delle due serate romane sul palco salgano altri ospiti a sorpresa.

In base ai precedenti show del cantante emiliano, che si è già esibito ad Ancona e Bari, vediamo la scaletta e il possibile ordine della canzoni di questa sera.

La scaletta con le canzoni di Zucchero al Circo Massimo

In uno show di quasi due ore, ecco la scaletta che Zucchero ha presentato nei primi due concerti del suo tour:

Oh, Doctor

Jesus

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…

Ci si arrende

La canzone che se ne va

Una come te

Partigiano reggiano

Vedo nero

Amor che muovi il sole

Pene

Il volo

Facile

Con le mani

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'Azione Cattolica

Baila (Sexy Thing)

Iruben Me

Menta e rosmarino

Un soffio caldo

Il suono della domenica

Donne

Miserere

Nutbush City Limits

Jumpin’ Jack Flash

Honky Tonk Train Blues

Madre dolcissima

Dune mosse

Diamante

X colpa di chi?

Diavolo in me

Chocabeck

Hey Man

L'ordine delle canzoni potrebbe cambiare nel corso dei singoli show con modifiche o aggiunte di brani a sorpresa, come ad esempio Just Breathe che Zucchero potrebbe cantare sul palco del Circo Massimo durante il duetto in programma con Russell Crowe.