Roma Pride: Levante, Margherita Vicario e Francesca Michielin sono le “ambassadors” dell’edizione 2026

Dal video di presentazione delle ambassadors del Roma Pride, in ordine: Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario.

Non una sola madrina, come negli anni scorsi, ma un trio di ambassadors al Roma Pride 2026 che ha raggiunto la sua trentaduesima edizione. A comunicare oggi i nomi che presiederanno la parata il prossimo 20 giugno nella Capitale, la pagina ufficiale del Roma Pride con un video.

"C’è chi pensa che la libertà sia garantita, e chi invece continua a lottare per difenderla. C’è chi crede che i diritti esistano indipendentemente da noi, e chi invece sa che esistono solo se qualcuno li difende. Quest’anno il Roma Pride vuole portare in strada un concetto semplice, ma fondamentale: la Repubblica è di chi la abita – hanno fatto sapere con una nota dal Roma Pride – Nel 2026, a condividere questo spazio insieme a tutt3 noi, Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario, ambassadors della 32esima edizione".

La scelta delle tre ambassadors al Roma Pride 2026

A commentare la scelta delle tre cantautrici è stata proprio l'organizzazione dell'evento. "Tre artiste, tre voci autorevoli e sensibili del panorama culturale italiano, che scelgono di attraversare il Pride non da spettatrici, ma da alleate – hanno fatto sapere – Perché il Pride è, prima di tutto, di chi lo attraversa: uno spazio politico, culturale e umano che si costruisce insieme, passo dopo passo, corpo dopo corpo, voce dopo voce".

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Non ha tardato ad arrivare, poi, la reazione di Mario Colamarino, presidente del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli e portavoce del Roma Pride: "Grazie a Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario per aver scelto di essere al nostro fianco come ambassadors. La loro presenza è fondamentale perché ci permette di portare le nostre istanze ancora più lontano. Con la loro voce e la loro visibilità riescono ad arrivare anche dove, con i nostri canali, facciamo più fatica. È questo il senso più autentico dell’alleanza: condividere spazio, responsabilità e possibilità".

Levante, Margherita Vicario e Francesca Michielin in parata il 20 giugno a Roma per il Pride

Anche le tre artiste hanno commentato la scelta di partecipare all'evento con entusiasmo e impegno. "Essere al Pride significa scegliere da che parte stare. E io scelgo di stare accanto a chi lotta ogni giorno per essere semplicemente se stesso, senza paura", è stato il commento di levante, al secolo Claudia Lagona.

"La libertà non è mai un fatto individuale. O è di tutte e tutti, o non è – ha aggiunto poi Francesca Michielin – Per questo il Pride è una responsabilità collettiva, oltre che una festa meravigliosa".

Margherita Vicario, invece, si è dichiarata amica del Pride: "Lo sono da sempre, è ancora più bello esserlo in via ufficiale – ha spiegato – Soprattutto oggi: scendere in piazza sta tornando a rivelarsi salutare, salvifico, necessario. E in questo momento storico è un'esigenza collettiva a cui prendo parte con entusiasmo e responsabilità".