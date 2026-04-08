Torna la Sagra del Carciofo a Ladispoli dal 10 al 12 aprile: il programma e i treni straordinari da Roma

La Sagra del Carciofo torna a Ladispoli dal 10 al 12 aprile 2026 per la settantatreesima edizione dell'evento fra i più partecipati nei dintorni di Roma, tanto che, per permettere l'affluenza di tutte le persone interessate che, come ogni anno, sono diverse migliaia, sono stati attivati treni straordinari da Roma per raggiungere la località marittima senza dover utilizzare i mezzi privati. Come ogni anno, però, fra il divertimento e gli appuntamenti, il protagonista resta lui, il carciofo, in tutte le forme possibili.

Le date della Sagra del Carciofo di Ladispoli 2026

Come anticipato, manca sempre meno al ritorno della Sagra del Carciofo di Ladispoli. L'evento, che si tiene ogni anno verso metà aprile, per questo 2026 è stato organizzato per il weekend fra il 10 e il 12 aprile 2026 e comprende un programma ricco di iniziative, come riportato dalla Pro Loco della città di Ladispoli.

Il programma della sagra il 10, 11 e 12 aprile 2026

Come anticipato, i protagonisti indiscussi di questo evento sono i carciofi cucinati e preparati per tutti i gusti. La piazza dei Caduti a Ladispoli si trasforma in piazza dei Sapori d'Italia: è lì che sono montate le casette in legno che ospiteranno gli stand dei prodotti tipici per vendita e degustazione, mentre in piazza Rossellini è stato disposto lo spazio per esposizione e vendita dei carciofi.

Nel frattempo, per questi tre giorni, è prevista l'esibizione di gruppi e musica dal vivo. Ma gli eventi non sono finiti: mostre di pittura, opere d'arte e artigianato aprono l'evento nella giornata di venerdì, mentre spettacoli, fanfara e il tradizionale taglio del nastro sono previsti per la giornata di sabato. Il giorno successivo, l'ultimo della sagra, quando è atteso il maggior numero di persone, si apre con il concorso di sculture di carciofi, mentre nel pomeriggio di alternano bande musicali e spettacoli vari.

I treni straordinari Roma-Ladispoli per la Sagra del Carciofo: orari e tratte

Vista l'affluenza attesa ogni anno per la Sagra del Carciofo, quest'anno Trenitalia ha organizzato delle tratte straordinarie che collegano Roma a Ladispoli (e viceversa) nel giorno conclusivo dell'evento, la domenica 12 aprile sulla linea Roma-Civitavecchia. I treni straordinari collegano:

Partenza da Ladispoli- Cerveteri alle 16.30 con arrivo alle 17.20 a Roma Ostiense;

Partenza da Roma Ostiense alle 17.50 con arrivo alle 18.28 a Ladispoli-Cerveteri;

Partenza da Ladispoli- Cerveteri alle 18.45 con arrivo alle 19.25 a Roma Ostiense;

Partenza da Roma Ostiense alle 19.50 con arrivo alle 21 a Civitavecchia (e fermata alle 20.33 a Ladispoli-Cerveteri).