Rock in Roma 2024, il programma completo: i cantanti, le date dei concerti e i luoghi degli eventi Inizia la stagione 2024 del Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle e all’Auditorium Parco della Musica. Il via ieri 13 giugno con i CCCP, si prosegue tra i tanti artisti con Geolier, Calcutta e il gran finale il 27 luglio con Tedua. Domani sabato 15 giugno il Roma Pride Official Party con Annalisa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Il palco del Rock in Roma (Foto Archivio)

Il Rock in Roma 2024 è partito ieri sera all'Ippodromo delle Capannelle e all'Auditorium Parco della Musica. Due mesi di live, dal 13 al 27 luglio per l'evento musicale più atteso della stagione estiva della Capitale che da 14 edizioni fa esibire artisti italiani e internazionali tra cui Geolier, Calcutta e i Deep Purple.

La data di Calcutta è già sold out, con l'artista che ha testimoniato l'enorme cambiamento della musica indipendente italiana negli ultimi anni. Geolier arriva invece al Rock in Roma da star assoluta, dopo il secondo posto al Festival di Sanremo e l'uscita del suo terzo album "Dio lo sa".

Due le strutture che ospitano i concerti, l'Ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Il primo ha una capienza di circa 20mila posti, il secondo dispone di uno spazio all'aperto che può ospitare dai 3.000 ai 5.000 posti. Domani sera, sabato 15 giugno si terrà l'evento dedicato al Rock Me Pride durante il quale presenzierà anche Annalisa. I biglietti non sono ancora tutti sold out, sono disponibili in questo momento per buona parte degli eventi.

Il programma completo: le date dei concerti e gli artisti

Gli appuntamenti previsti sono tantissimi e sono tante anche le proposte musicali nei confronti degli appassionati di musica che vogliono divertirsi per una serata da soli o in compagnia. Ecco quindi la scaletta degli eventi del Rock in Roma, a partire da stasera, venerdì 14 giugno.

14 giugno Gemitaiz

15 giugno Gabry Ponte e, sempre nella stessa venue, Rock Me Pride con Annalisa

17 giugno Tropico

19 giugno La Sad

21 giugno Salmo and Noyz

22 giugno Teenage Dream

25 giugno Babymetal (special guest: DeathbyRomy)

28 giugno Geolier

30 giugno Calcutta (sold out)

4 luglio Tommaso Paradiso

5 luglio Bruce Dickinson

6 luglio Kerry King

8 luglio Placebo

11 luglio Massimo Pericolo

16 luglio 21 Savage

18 luglio Bnkr44

19 luglio Club Dogo

20 luglio Deejay Time

24 luglio Marlene Kuntz (special guests: Spiritual Front)

27 luglio Tedua

La Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone invece ospiterà i seguenti eventi.

25 giugno Fontaines D.C.

3 luglio Die Antwoord

7 luglio Cat Power sings Dylan

10 luglio Deep Purple

20 luglio Cristiano De Andre'

22 luglio Loreena McKennitt.

Dove acquistare i biglietti per il Rock in Roma 2024

I biglietti sono in vendita presso i circuiti ufficiali di prevendita del Festival: Rockinroma, Ticketone, Box Office Lazio e Ticketmaster. Inoltre i biglietti degli spettacoli saranno sempre disponibili ai botteghini, aperti tutti i giorni dei concerti dalle ore 18 circa (all'Ippodromo delle Capannelle).

Come arrivare ai concerti del Rock in Roma

La stazione di Capannelle è la più vicina all'Ippodromo, a circa 700 metri dai concerti e il viaggio in treno da Roma Termini a Capannelle dura meno di 15 minuti. Trenitalia aumenta le corse durante il Festival in modo tale da far assistere ai live senza la fretta di correre al ritorno per prendere il treno. Con la metropolitana A invece la fermata è Cinecittà e poi si prosegue con l'autobus 520 fino a Capannelle/Appia Nuova oppure fino a Colli Albani e poi si prosegue con l'autobus 664 in direzione Cosoleto e la fermata è sempre Capannelle/Appia Nuova.

L'Auditorium Parco della Musica è collegato invece con l'autobus 910, la fermata della metro A di Flaminio, il tram 2 e la Ferrovia Roma-Nord con la fermata di Piazza Euclide.

Inoltre, al termine di alcuni dei concerti in programma al Rock in Roma 2024 (Gemitaiz, Salmo Noyz, Geolier, Calcutta, Placebo, 21 Savage e Tedua) saranno predisposti treni speciali con destinazione Roma Termini.

La mappa del Rock in Roma 2024

Ecco di seguito la mappa del Rock in Roma 2024 con tutti i luoghi dell'evento e le info relative.

La mappa del Rock in Roma (Sito ufficiale Rock in Roma 2024)