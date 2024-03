Annalisa madrina del Roma Pride, Sinceramente sarà inno della manifestazione: “Sono onorata” Toccherà ad Annalisa ricoprire il ruolo di madrina del Roma Pride 2024, trentesima edizione della manifestazione in difesa dei diritti della comunità Lgbtqia+. L’annuncio della cantante sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Annalisa sarà la madrina del Roma Pride. L'artista, che da mesi vive un periodo di grande riscontro di pubblico grazie al successo dei suoi ultimi lavori, è stata scelta per rappresentazione la manifestazione che quest'anno compie 30 anni. La sua ultima canzone, Sinceramente, portata in gara al Festival di Sanremo lo scorso febbraio, sarà anche l’inno della manifestazione.

L'annuncio sui social di Annalisa

La cantante ha annunciato la sua partecipazione al Roma Pride con un post pubblicato su Instagram: "Sono onorata di poter dare il mio contributo in questa giornata così importante – ha scritto – Celebrare insieme i 30 anni del Pride Roma sarà speciale, e soprattutto un’occasione unica per attirare l’attenzione ancora una volta sui diritti della comunità Lgbtqia+ e di tutti. Sarà una grande festa in onore della libertà di essere, concetto per me centrale nelle canzoni e nella vita, per una società che possa dirsi civile. Quindi grazie immensamente per questo invito che mi emoziona e riempie di orgoglio come poche cose al mondo".

La data del Roma Pride

Il Roma Pride andrà in scena il 15 giugno 2024 e nelle ultime edizioni si è trasformato sempre più in un evento trasversale in cui la rivendicazione dei diritti per la comunità Lgbtqia+ coincide con momenti di spettacolo molto significativi. Annalisa succede nel ruolo di madrina del Roma Pride a Paola e Chiara, che avevano ricoperto la stessa funzione lo scorso anno, mentre l'anno prima, nel 2022, era spettato a Elodie.

Annalisa sbarca in Francia con la sua "Sinceramente"

Intanto il successo di Annnalisa appare inarrestabile. Dopo aver conquistato l’America dove è stata scelta da Billboard Italia per il premio “Global Force” ai Billboard Women in Music, l'artista porterà la sua musica in Francia nei prossimi mesi, grazie all'uscita di "Sinceramente" in una versione italo francese frutto della collaborazione con Olivia Stone, mentre venerdì uscirà anche un remix di Bob Sinclar.