Il cinema all’aperto torna al Parco degli Acquedotti, il programma completo: si inizia con Nanni Moretti

Il cinema all'aperto nel Parco degli Acquedotti inizia giovedì 26 giugno e fino al 24 luglio offrirà ogni sera un film da guardare gratuitamente.

A cura di Enza Savarese

Il cinema all’aperto al Parco degli Acquedotti

Il cinema all'aperto arriva anche al Parco degli Acquedotti nel quartiere Appio Claudio di Roma. Dal 26 giugno al 24 luglio 2025, il VII Municipio ospita la quarta edizione di Roma Cinema Arena realizzata dalla Fondazione Cinema per Roma e promossa dall'assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, la Regione Lazio, Cinecittà, Camera di Commercio di Roma e Fondazione Musica per Roma.

L'evento ha anche una sezione dedicata all'acqua con il Gruppo Acea che promuove la rassegna "Gocce di Cinema", con tre film che vedono l'acqua protagonista. Con l'occasione il gruppo lancia per il secondo anno il contest "I mille volti dell'acqua" per premiare i migliori cortometraggi sull'importanza della risorsa idrica.

Roma Cinema Arena, il programma dal 26 giugno al 24 luglio

In circa un mese di cinema all'aperto, la rassegna realizzata dalla Fondazione Cinema per Roma ha organizzato un totale di 29 proiezioni in programma ogni sera a partire dalle ore 21.15 e a ingresso gratuito. Ecco il programma completo dal 26 giugno al 24 luglio:

Giovedì 26 luglio, Habemus Papam . Introducono Gianni Moretti e la scenografa Paola Bizzarri

. Introducono Gianni Moretti e la scenografa Paola Bizzarri Venerdì 27 giugno, Il muro di gomma

Sabato 28 giugno, La pantera rosa

Domenica 29 giugno, To be or not to be

Lunedì 30 giugno, Some like it hot

Martedì 1° luglio, Il Capitale umano

Mercoledì 2 luglio, Il giovane favoloso . Introduce Mario Martone

. Introduce Mario Martone Giovedì 3 luglio, Whiplash

Venerdì 4 luglio, Lo Spaccone

Sabato 5 luglio, Il laureato

Domenica 6 luglio, Il sorpasso

Lunedì 7 luglio, La lunga estate calda

Martedì 8 luglio, Dogman nella versione estesa. Introduce Matteo Garrone

nella versione estesa. Introduce Matteo Garrone Mercoledì 9 luglio, La solitudine dei numeri primi . Introducono Saverio Costanzo e Alba Rohrwacher

. Introducono Saverio Costanzo e Alba Rohrwacher Giovedì 10 luglio, The Party

Venerdì 11 luglio, Alien

Sabato 12 luglio, Poveri ma belli

Domenica 13 luglio, Quarto potere

Lunedì 14 luglio, Misterioso omicidio a Manhattan

Martedì 15 luglio, M*a*s*h

Mercoledì 16 luglio, Gosford park

Giovedì 17 luglio, Le mani sulla città . Introduce Carolina Rosi

. Introduce Carolina Rosi Venerdì 18 luglio, The Shape of Water

Sabato 19 luglio, E.T

Domenica 20 luglio, Teresa la ladra

Lunedì 21 luglio, Il mucchio selvaggio

Martedì 22 luglio, Anatomia di una caduta

Mercoledì 23 luglio, Prima Pagina

Giovedì 24 luglio, I due papi. Introduce il supervisore di regia e direttore artistico Stefano Maria Ortolani

"I mille volti dell'acqua", per il secondo anno arriva il contest del Gruppo Acea

Oltre ai tre film in rassegna che seguono il fil rouge sull'acqua intitolato "Gocce di cinema", lanciata poi per il secondo anno anche la competizione promossa dal Gruppo Acea intitolata "I mille volti dell'acqua". Il contest intende premiare il miglior cortometraggio che valorizza l'importanza dell'acqua come risorsa energetica. Il corto vincitore verrà proiettato nel mese di ottobre alla Festa del Cinema di Roma.