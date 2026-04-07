Addio al bar dei Cesaroni: lo storico locale di Garbatella diventerà un ristorante

Sotto la scritta ‘Garbatella', contornata da due stemmi della Roma, non ci sarà più il Bar dei Cesaroni. Lo storico locale, i cui esterni immortalati nella fiction Mediaset negli anni Duemila hanno portato alla ribalta il quartiere, cambierà funzione: qui aprirà a breve l'osteria Garbata e Bella. Quindi basta spritz e aperitivi veraci e spazio a un nuovo posto dove mangiare, in una zona che già ospita molti ristoranti e che sta vivendo una grande crescita del valore immobiliare.

Una nuova attività sotto la storica insegna di Garbatella

La facciata dello storico lotto in piazza Giovanni da Triora è uno dei punti più riconoscibili della Garbatella. A partire dal successo de ‘I Cesaroni' nel 2006 è diventata anche meta turistica, con persone da tutta Italia che arrivano a farsi una foto sotto l'insegna. Sull'onda di quel successo il bar, che ospitava anche il Roma Club Garbatella, aveva cambiato nome sfruttando in maniera molto intelligente le ricerche online. Adesso la vecchia gestione ha lasciato spazio a una nuova proprietà.

Con molta probabilità, all'interno, sconosciuto ai più (gli interni della bottiglieria Cesaroni, dove Claudio Amendola e Antonello Fassari servivano da bere, erano fatti in studio), non vedremo più il poster di Francesco Totti a grandezza naturale, le sciarpe giallorosse, le foto della parata organizzata nel quartiere dalla produzione della fiction. Spazio, invece, a un'osteria. ‘Garbata e Bella', la nuova avventura di Daniele e Fabrizio, che sarebbero imprenditori già attivi nella zona, richiama una delle ipotesi sull'origine del nome del quartiere nato negli anni Venti del Novecento e che vede come protagonista proprio una ostessa. Qualcuno dice che si chiamasse Carlotta, qualcuno Maria, qualcuno Clementina, ma tutti parlano di questa locandiera, appunto, garbata nei modi e bella d'aspetto.

Una nuova pagina nella storia di questo locale, mentre quella vecchia si chiude a pochi giorni dal 13 aprile 2026, debutto della nuova stagione, a vent'anni dalla prima, della serie che ha portato la Garbatella al grande pubblico.