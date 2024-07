video suggerito

Bonus libri Roma, pubblicato il bando 2024-2025: ecco come richiedere i buoni per la scuola Pubblicato dal Comune di Roma il bando per accedere ai buoni libri scolastici 2024/2025. Come fare domanda e a chi è rivolto il bonus libri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Il Comune di Roma ha pubblicato il bando per accedere al bonus per l'acquisto di libri di testo sia cartacei che digitali, dizionari e libri di narrativa, anche in lingua straniera, consigliati dalle scuole della Capitale. Sarà possibile utilizzare il contributo anche per l'acquisto di software ad uso scolastico, stampanti, notebook e tablet.

A chi è rivolto il bando per i buoni libro 2024 2025 a Roma

C'è tempo fino al 6 settembre per presentare la richiesta per richiedere i buoni libro per l'anno scolastico 2024 2025, che sono destinati, fa sapere il Campidoglio, agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado e per gli iscritti e le iscritte ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), con un indicatore ISEE non superiore a 15.493,71 euro.

Gli importi dei buoni libro sono pari a 173 euro per le classi I di scuola secondaria di I grado, classi I e III scuola secondaria II grado (fascia 1) e a 150 euro per le classi II e III scuola secondaria I grado, classi II, IV e V scuola secondaria II grado (fascia 2).

Come presentare la domanda per accedere al bonus libri scolastici

Per presentare la domanda per ricevere il bonus libri scolastici è possibile andare sul sito di Roma Capitale e procedere online alla registrazione. Per agevolare la presentazione delle richieste, inoltre, è possibile rivolgersi sia agli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) municipali che ai Punti Roma Facile (PRoF) che offriranno supporto alle famiglie nella procedura di richiesta online.

Pratelli: "Importo bonus aumentato rispetto agli scorsi anni"

“Una risposta concreta al caro libri che si registra in tutto il paese. In queste settimane anche le cronache dei giornali hanno restituito il racconto delle difficoltà sostenute dalle famiglie per il materiale necessario allo studio dei ragazzi e delle ragazze e per questo il provvedimento messo in campo da Roma Capitale assume una importanza ancora più rilevante. Sono infatti più di 48 mila coloro che negli anni passati hanno fatto domanda per il buono libri, un numero importante a cui non solo confermiamo il sostegno ma lo aumentiamo rispetto allo scorso anno", ha dichiarato l'Assessora alla Scuola Formazione e Lavoro Claudia Pratelli.