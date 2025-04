video suggerito

Scuole chiuse a Roma e nel Lazio sabato 26 aprile per i funerali di Papa Francesco In occasione dei funerali di Papa Francesco le scuole rimaste ancora aperte sabato 26 aprile 2025 restano chiuse. A stabilirlo una circolare dell'Ufficio regionale per il Lazio.

A cura di Alessia Rabbai

Le scuole a Roma e nel Lazio sabato 26 aprile 2025 chiudono in occasione dei funerali di Papa Francesco. A stabilirlo è una circolare diffusa dall'Ufficio regionale per il Lazio. La chiusura delle scuole si inserisce tra le misure di sicurezza messe in campo in concomitanza con le celebrazioni per le esequie, il corteo funebre e la sepoltura del Santo Padre, che avverranno appunto nella giornata di sabato.

Per le vacanze di Pasqua la chiusura delle scuole di Roma e Lazio era in programma da giovedì 17 aprile fino a martedì 22 aprile con una ripresa delle attività prevista a partire da mercoledì 23 aprile. Tuttavia i singoli istituti hanno potuto decidere autonomamente di sospendere le attività fino a lunedì 28 aprile, sfruttando il 25 aprile, giorno della Liberazione e il weekend. Una decisione che la maggior parte delle scuole ha preso.

La circolare dell'Ufficio regionale per il Lazio

Nella circolare regionale c'è scritto: "In considerazione delle esigenze organizzative e di sicurezza connesse alla celebrazione della Santa Messa esequiale in suffragio del Santo Padre si chiede alle Istituzione scolastiche di provvedere alla chiusura dei plessi scolastici per l’intera giornata, qualora non siano già stati deliberati giorni di sospensione delle attività didattiche per la ricorrenza del 25 Aprile.

La chiusura dei locali scolastici, anche in assenza di attività didattica, agevolerà l’attuazione delle misure di ordine pubblico e di gestione logistica dell’evento, contribuendo così al regolare svolgimento delle celebrazioni in condizioni di sicurezza. Si chiede, pertanto, ai Dirigenti scolastici e i Coordinatori delle attività didattiche di provvedere con la massima sollecitudine all’adozione dei relativi provvedimenti e di darne comunicazione alle famiglie e al personale scolastico".

Chiudono per i funerali del Papa le poche scuole aperte il 26 aprile

In realtà gli istituti scolastici rimasti aperti sono pochi, date le vacanze di Pasqua e la festività del 25 aprile. Le poche scuole rimaste aperte saranno comunque chiuse in vista dei funerali del Pontefice che sono in programma dalle ore 10 di sabato 26 aprile.