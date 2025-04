video suggerito

Quando chiudono le scuole a Roma e nel Lazio per Pasqua 2025: il calendario dei giorni di vacanza Pasqua si avvicina e con lei le vacanze tanto care a bimbi, bimbe e comunità scolastica. Nel 2025 questi giorni di chiusura delle scuole anticipano un periodo di ponte e altri giorni a casa: vediamo quali sono e quando è previsto il rientro.

A cura di Enza Savarese

Manca sempre meno a Pasqua e, con lei, alle tanto attese vacanze primaverili. La Domenica Santa arriva il 20 aprile, il Lunedì dell'Angelo il 21. E subito dopo si aprono i giorni di ponte che renderanno ancora più ricca la pausa di mezza stagione, in attesa del rush finale fino a metà giugno per i più fortunati che quest'anno non devono svolgere esami di terza media o di Stato. Il calendario scolastico a Roma e nel Lazio prevede la chiusura della aule da giovedì 17 aprile fino a martedì 22 aprile con una ripresa delle attività prevista a partire da mercoledì 23 aprile.

I singoli istituti potranno però decidere autonomamente di sospendere le attività fino a lunedì 28 aprile, sfruttando il 25 aprile, giorno della Liberazione e il weekend per raddoppiare i giorni di vacanza. Una decisione che la maggior parte delle scuole sembra aver intrapreso, per la gioia degli studenti e di chi aveva già in programma di sfruttare il lungo ponte per organizzare un viaggio, mettendo in difficoltà invece i genitori lavoratori.

Vacanze di Pasqua 2025 a Roma e nel Lazio, quando chiudono le scuole

Gli istituti di primo e secondo grado di Roma chiuderanno per le vacanze pasquali dal 17 al 22 aprile, Pasqua e Pasquetta. La ripresa delle attività sarebbe programmata per mercoledì 23 aprile. Si tratta di sei giorni di sospensione delle attività, che docenti e studenti potranno sfruttare per passare del tempo di qualità con amici e parenti nei primi giorni di primavera prima di rientrare in aula. Giorni di riposo che quest'anno potrebbero facilmente aumentare. Complice il coincidere della fine delle vacanze di Pasqua con la festività del 25 aprile, giornata della Liberazione e con il weekend, che fa guadagnare alle vacanze dalle aule altri 5 giorni di riposo per studenti ed insegnanti.

Quando riaprono le scuole dopo le vacanze di Pasqua 2025

I singoli istituti scolastici potranno decidere se riaprire le aule mercoledì 23 aprile come da delibera regionale, oppure usufruire del ponte ed unire la chiusura pasquale a quella prevista per la festa della Liberazione, venerdì 25 aprile. Una decisione che sposterebbe la ripresa delle attività scolastiche a lunedì 28 aprile, aumentando i giorni di festa da sei a undici. Una prospettiva che se da una parte allieta gli studenti, genera contemporaneamente preoccupazione tra i genitori. Le eventuali variazioni nei calendari scolastici verranno pubblicate sui siti di ciascun istituto.

Quando sono le prossime vacanze: il calendario delle chiusure

Dopo le lunghe vacanze di Pasqua e del 25 aprile, studenti ed insegnanti non dovranno attendere molto per un'altra pausa dalle lezioni. La prossima chiusura attesa è quella di giovedì primo maggio. Anche in questo caso si potrà sfruttare il weekend, le scuole potranno decidere di sospendere le attività fino a lunedì 5 maggio, guadagnando altri quattro giorni di pausa.

Per l'ultima vacanze dalle aule prima di quella estiva si dovrà attendere fino a lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica. In questo caso non ci sarà nessun prolungamento dei giorni di festa, ma sarà lo sforzo finale prima dell'ultima campanella dell'anno che è prevista il 7 giugno per le scuole di primo e secondo grado, mentre il 30 giugno per le scuole dell'infanzia.