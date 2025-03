video suggerito

Previsioni meteo per lunedì 31 marzo 2025, che tempo fa oggi a Roma e nel Lazio: temperature in aumento Sole e qualche nuvola oggi a Roma e sulla regione Lazio, temperature in aumento: ecco le previsioni meteo per lunedì 31 marzo 2025. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

Cielo limpido, sole e qualche nuvola passeggera, con le temperature in aumento: queste le previsioni meteo per oggi, l'ultimo giorno del mese, lunedì 31 marzo 2025, a Roma e nella regione Lazio. Le temperature sono in lieve aumento, sempre più miti: il termometro oscilla fra una minima di 6 gradi attesa a Viterbo fino ad una massima di 20 attesa a Roma.

Che tempo fa oggi a Roma

Come anticipato oggi a Roma il cielo è sereno, in alto brilla il sole senza nuvole, con precipitazioni assenti e cielo moderato. Secondo le previsioni meteorologiche per oggi, lunedì 31 marzo 2025, il termometro oscilla fra una minima di 11 e una massima di 20 gradi centigradi circa. Le precipitazioni sono assenti per tutta la giornata, i venti moderati.

Previsioni meteo nelle province: che tempo fa a Rieti e Viterbo, Latina e Frosinone

Qualche nuvoletta in più a Viterbo e nella zona settentrionale della regione Lazio, dove il tempo è sereno variabile. Venti fra i moderati e forti, precipitazioni assenti. Mentre le temperature oscillano fra i 6 gradi centigradi di minima e i 15 di massima. Meno rigide, invece, le temperature a Rieti dove sono comprese fra i 7 e i 17 gradi centigradi nella giornata di oggi. Nel capoluogo appenninico del Lazio, invece, la giornata di sole nella fase centrale vede il passaggio di alcune nubi e non è escluso l'arrivo di precipitazioni nella tarda mattinata, dopo le ore 11.

Pioggia anche nella prima fase della giornata a Frosinone, dove il vento è moderato e nella serata torna il sereno. Temperature comprese fra i 9 e i 17 gradi centigradi, mentre a Latina il termometro si muove fra gli 11 e i 18 gradi. Nella zona del litorale, però, dopo una mattinata mite la pioggia arriva nella seconda fase della giornata, con venti deboli e precipitazioni anche modeste e prolungate nel corso di tutto il pomeriggio di lunedì, ultimo giorno del mese, 31 marzo 2025.