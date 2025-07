Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio domenica 13 luglio 2025: piogge e temporali, le zone coinvolte

Nuvole scure, piogge e temporali a Roma e nel Lazio: queste le previsioni per la giornata di domani, domenica 13 luglio 2025, a Roma e nel Lazio, come diffuso dal Dipartimento di Protezione Civile.

Nuvole scure, piogge, temporali. Non la domenica ideale quella di domani, 13 luglio 2025, per trascorrere una giornata di mare a Roma e nel Lazio. In questo giorno di metà luglio, infatti, dopo giornate di sole e cielo limpido, anche dopo il calo delle temperature nei giorni scorsi che continua a tenere tutte le province della regione nel livello di allerta più basso per le ondare di calore, quello verde, sono attese precipitazioni.

Nuvole, piogge e temporali sono attese nella regione Lazio e sulla capitale e sono attese in quantità così forte che il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta di colore giallo per criticità idrogeologica per temporali.

Pioggia e temporali a Roma e nel Lazio: quando piove domenica 13 luglio

Come mostra la cartina in basso, le precipitazioni attese a Roma e nel Lazio nelle prossime ore riguardano tutti i territori della regione, nessuno escluso. Pioggia e temporali, in particolare, arrivano a partire dalla tarda mattinata e dal primo pomeriggio, fatta eccezione per le zone appenniniche dell'entroterra, in provincia di Rieti e Frosinone, dove arriverà nelle prossime ore.

Dove sono previste le precipitazioni e l'allerta gialla

Dalla zona A, quella dei bacini costieri del Nord a quella B, indicata con il bacino medio del Tevere; dall'Appennino di Rieti nella zona C nell'entroterra ai bacini di Roma nella zona D; dal territorio dell'Aniene, quello indicato con la lettera E a quelli nelle province più meridionali: la zona F dei bacini costieri del Sud del capoluogo pontino e il bacino del Liri, indicato con G, nel Frusinate.

Nessuna zona e nessuna provincia è esclusa dalle precipitazioni di questa giornata di metà luglio. Le prime precipitazioni potrebbero arrivare già nel corso di stanotte, fra la giornata di sabato 12 e domenica 13 luglio. Diversamente, invece, sembra che le precipitazioni non siano destinate a restare a lungo: nella giornata di lunedì è previsto il ritorno del sole, con cielo limpido e caldo, sebbene non sia escluso il passaggio di qualche altra nuvola anche il 14 luglio.