Previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 21 giugno 2025: sole e caldo, pioggia nell'entroterra Che tempo fa oggi, sabato 21 giugno 2025, a Roma e nel Lazio: le previsioni per la giornata di oggi, fra caldo torrido, sole e qualche pioggia nel pomeriggio.

A cura di Beatrice Tominic

Getty Images

Sole e caldo anche in questo penultimo sabato del mese, 21 giugno 2025, fatta eccezione per qualche zona dell'entroterra, in particolare nella zona appenninica più a sud della Regione Lazio, dove sono attese le piogge. Le temperature oscillano fra la minima di 17 gradi centigradi, a Rieti e Viterbo e la massima di 37 a Roma.

Che tempo fa oggi a Roma

Temperature comprese fra i 22 gradi di minima e una massima regionale 34 gradi, percepiti 37, nella capitale in questo penultimo sabato del mese, 21 giugno 2025. Il cielo è limpido e splende il sole. Attenzione fra le 11 e le 17, quando è prevista la fase più calda e torrida dell'intera giornata. Dopo, verso le ore 20, sono attese le nuvole, ma non sembrano portare piogge almeno fino alla primissima mattina di domenica.

Le previsioni nelle province del Lazio: che tempo fa a Rieti e Viterbo, a Latina e Frosinone

La temperatura minima per la giornata di oggi è di 17 gradi attesa a Viterbo e a Rieti, dove anche la massima, in entrambi i casi, arriva a 33 gradi centigradi. Nel capoluogo della Tuscia, a partire dalle ore 17 arrivano le nuvole, trasportate da venti moderati. Caldo torrido fra le 11 e le 14. Anche nel capoluogo appenninico dopo le 17 arrivano le nuvole. In questo caso, però, sono attese anche le piogge: intorno alle 20 circa, sono attese precipitazioni modeste a Rieti e nelle zone limitrofe, ma dopo le 23 sembra tornare il sereno.

Una situazione simile è quella attesa a Frosinone, altro capoluogo appenninico della regione Lazio, situato più a sud. Qui le precipitazioni modeste, dopo una giornata di sole e caldo, arrivano già dalle 17 e vanno avanti per qualche ora, con venti deboli e temperature comprese fra i 18 e i 34 gradi. Diversamente, invece, nell'altro capoluogo del basso Lazio, quello pontino, a parte qualche nuvola nel pieno della fase in cui si registra maggiore calore, nel cielo resta il torrido sole per tutto il giorno, con temperature che oscillano fra i 20 e i 33 gradi.