video suggerito

Tregua al caldo a Roma e nel Lazio, l’esperto: “Temperature in calo, non superano i 30 gradi” Tregua al caldo intenso a Roma e nel Lazio. Il meteorologo di MeteoExpert Flavio Galbiati spiega a Fanpage.it che da domani e fino al weekend le temperature sono in calo entro la media stagionale, con massime che non supereranno i 30 gradi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo di MeteoExpert

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Estate al centro di Roma (La Presse)

Caldo in calo a Roma e nel Lazio. Dopo giornate roventi, con picchi di 40 gradi, a partire da domani il quadro meterologico registrerà un cambiamento. La variazione si attende a partire da domani, lunedì 7 luglio, con possibile instabilità sul Lazio, che durerà anche nei giorni successivi. Sul territorio della regione anche se non a Roma oltre al calo delle temperature ci attendono piogge sparse e non si escludono grandinate. Fanpage.it ha intervistato Flavio Galbiati, Meteorologo di MeteoExpert, che ci spiega come saranno le temperature nei prossimi giorni e cosa dobbiamo aspettarci. L'esperto chiarisce: "L'estate è appena cominciata, il caldo intenso tornerà".

"Temperature in calo a Roma e nel Lazio"

"Le temperature subiranno un primo calo da domani, con massime al di sotto o entro i 30 gradi, valori nella media stagionale. Abbiamo trascorso la seconda metà di giugno e i primi giorni di luglio con temperature veramente roventi" spiega Galbiati. "Un ulteriore diminuzione si attende nei giorni seguenti, quando le temperature subiranno un nuovo calo. L'aria fresca scanserà per un po' l'alta pressione nordafricana, relegandola per qualche giorno al Sud del Paese. Nelle zone più vicine agli Appennini potremmo scendere a massime non oltre i 27 gradi.

"Attese piogge e temporali"

L'aria più fresca sta guadagnando terreno sull'Italia, in particolar modo sulle regioni settentrionali. A partire da domani avremo maggiore nuvolosità anche sul Lazio e qualche breve rovescio sulla regione, specialmente nelle zone interne e settentrinali. Martedì infatti è prevista una fase d'instabilità anche con temporali di notte e al mattino, esclusa Roma

"Valori nella media durante la settimana poi le temperature aumentano di nuovo"

"Durante la settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 luglio le temperature restano stabili e inferiori ai 30 gradi fino al weekend quando si registrerà a partire dalla giornata di venerdì un nuovo aumento, che proseguirà nella settimana seguente". L'esperto infatti ricorda che: "Nonostante il caldo intenso ci concederà una tregua per qualche giorono, ci troviamo ancora nel bel mezzo dell'estate dunque il termomentro si alzerà di nuovo vertiginosamente".