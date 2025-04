video suggerito

Roma, contributo affitto 2025, stanziati 15 milioni di euro: il bando e chi può fare domanda In arrivo il bando lanciato dal Comune di Roma per il contributo d’affitto 2025. Un sussidio per le famiglie in difficoltà di 15 milioni di euro stanziati da Roma Capitale grazie ai fondi avanzati dai bandi degli anni precedenti. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna il contributo d'affitto messo a disposizione per le famiglie in difficoltà. Senza i contributi governativi, i fondi saranno erogati da Roma Capitale. Il nuovo bando è atteso entro il 30 aprile 2025. Con altri 15 milioni di euro, il Comune di Roma promette un sussidio per aiutare a pagare il canone d'affitto a chi rientri nei parametri del bando. Sarà possibile per le famiglie fare domanda a partire da maggio 2025, tramite le indicazioni che verrano fornite sul sito di Roma Capitale.

La procedura intende replicare il bando che nell'ottobre 2024 il Comune ha presentato grazie alla collaborazione con la Fondazione Roma, che ha investito un milione di euro per il progetto "Contributo per l'affitto a genitori e famiglie numerose". Un sussidio a cui avevano fatto richiesta oltre 30mila famiglie e il cui rinnovo è quindi molto atteso. Come sottolineato anche dall'assessore alla Casa, Tobia Zevi, l'intento è quello di aiutare "concretamente le famiglie romane in difficoltà con il pagamento dell’affitto".

Contributo affitto 2025 Roma, il bando

"In un contesto in cui il Governo ha scelto di definanziare il fondo nazionale per il sostegno alla locazione, Roma Capitale fa la sua parte", così l'assessore Zevi spiega il nuovo bando. Si tratta di un sussidio che vuole salvaguardare il diritto all'abitare, soprattutto per le famiglie in difficoltà economica. Una crisi aumentata oggi dall'inflazione e dal caro energia. Costi della vita che aumentano drasticamente facendo finire sul lastrico non pochi nuclei familiari. Un'emergenza abitativa che il Comune di Roma intende salvaguardare con il nuovo contributo d'affitto in arrivo.

Leggi anche Giubileo 'tarocco', sequestrati 16 milioni di souvenir illegali a Roma

Stanziati oltre 15 milioni di euro

A disposizione per il sussidio ci saranno 15 milioni di euro finanziati dal Comune di Roma. Una cifra che è stata in parte ricavata da avanzi di bandi precedenti risalenti tra il 2015 e il 2021, a cui si vanno ad aggiungere circa sei milioni di euro a bilancio dell'assemblea capitolina e circa un milione dato dai fondi regionali. A differenza del bando erogato nell'ottobre 2024 con la Fondazione Roma, che offriva alle singole famiglie un massimo di 1.000 euro di contributi, con il nuovo bando il sussidio per il singolo nucleo familiare può arrivare fino a 2.000 euro.

Chi potrà fare domanda per il contributo affitto

Al contributo d'affitto potranno fare domanda le famiglie che rientrano nei requisiti del bando. Si tratta di nuclei familiari con un reddito ISEE massimo di 14mila euro e con un canone di locazione che incide di almeno il 24% sull'economia della famiglia. A chi farà domanda e verra considerato idoneo ai parametri, il Comune di Roma provvederà a contribuire fino ad un massimo del 40% sulle spese d'affitto. Si tratta quindi di un massimo di 2.000 euro per ogni famiglia.