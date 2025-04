video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 11 aprile 2025: sole e temperature in aumento Tornano ad alzarsi le temperature a Roma e nel Lazio in questo venerdì 11 aprile 2025: ecco le previsioni meteo per oggi.

A cura di Beatrice Tominic

Getty Images

Cielo sereno variabile con temperature in lieve rialzo. Queste le previsioni meteo per oggi, venerdì 11 aprile a Roma e nella regione Lazio. Qualche nuvola soprattutto nella zona più sud della capitale, temperature più miti rispetto ai giorni scorsi, quando si è arrivati a sfiorare lo zero in città. Oggi sono attese, invece, minime di 4 gradi attese a Rieti e la massima di 21 gradi attesi a Roma.

Che tempo fa oggi a Roma

Giornata di sole nella capitale oggi, venerdì 11 aprile 2025, a Roma. Precipitazioni assenti, venti moderati e qualche nuvola nel corso della mattinata, come riportato dal sito dell'Aeronautica Militare. Nel frattempo si rialzano a poco a poco le temperature: oggi il termometro si muove fra la minima di 7 e la massima di 21 gradi centigradi.

Previsioni meteo: che tempo fa a Rieti e Viterbo, Latina e Frosinone

Le temperature sono in rialzo anche altro: a Rieti oscillano fra i 4 e i 19 gradi centigradi. Secondo le previsioni c'è il sole, a parte per qualche nuvola che appare nel pomeriggio. Nessuna precipitazione prevista, venti moderati. Situazione simile a Viterbo dove, però, non sono attese le nuvole. Anche qui la primavera sembra voler fare capolino, con temperature che si muovono fra i 5 gradi centigradi di minima e i 19 di massima, la stessa prevista nel capoluogo della Sabina.

Il termometro mostra temperature comprese fra la minima di 7 e la massima di 20 gradi centigradi anche a Frosinone, dove le precipitazioni sono assenti, venti moderati e qualche nuvola nel pomeriggio, fra le 14 e le 17. Si conclude, con qualche grado in più, con Latina. Nel capoluogo pontino le temperature oggi sono comprese fra la minima di 9 gradi centigradi e la massima di 20.