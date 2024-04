video suggerito

Dove viaggiare per il ponte del 25 aprile 2024 spendendo poco: le mete low cost in Italia e Europa In occasione del ponte del 25 aprile 2024 ci sono diverse mete low cost in Italia ed Europa da poter raggiungere: da Katowice a Tirana, da Dusseldorf a Roma, ecco verso quali città orientarsi per risparmiare.

A cura di Giusy Dente

Et'hem Bey Moschea di Tirana, Albania

I ponti sono un'occasione imperdibile, da sfruttare per qualche giorno extra di relax e riposo dal lavoro. Il 2024 ne offre diversi e si è cominciato subito, a inizio anno, con quello di sabato 6 gennaio. Ora ce n'è un altro all'orizzonte: il weekend lungo della Festa della Liberazione. Il 25 aprile, infatti, cadrà di giovedì e volendo, ci si può organizzare per un viaggio. In occasione del ponte del 25 aprile 2024 ci sono diverse mete low cost in Italia e in Europa da poter raggiungere per godersi i giorni di vacanza spendendo poco. Si può raggiungere con prezzi accessibili città come Dusseldorf o Zara, oppure restando nei confini nazionali, Napoli e Bari. Sicuramente sono da tenere d'occhio i pacchetti last minute, che propongono convenzioni volo+albergo a prezzi ribassati, con notevoli possibilità di risparmio. Si va dai 300 euro in su. Occhio anche alle promo a tempo, che di solito scadono nel giro di poche ore, con cui le compagnie aeree mettono a disposizione biglietti anche a poche decine di euro: c'è meno scelta in quanto a destinazione e orari, ma maggiore possibilità di risparmio.

Dusseldorf, Germania

Il ponte del 25 aprile si presta perfettamente per viaggetti di breve durata. In questi casi, trattandosi di spostamenti di pochi giorni, ovviamente ottimizzare i costi è importante. Ci sono alcune città, italiane ed europee, perfette da raggiungere, senza spendere una fortuna. Dusseldorf (Germania) è amica del portafogli: i voli diretti a Milano verso la città tedesca nel giorno del 25 aprile partono da 17 euro. Rimanendo in Germania, il prezzo lievita leggermente per Colonia, dove si parte da una base di 48 euro. Burgplatz è la piazza centrale della città che permette di raggiungere in poco tempo tutti i punti cruciali e i luoghi da visitare. Da non perdere: il Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Museum, il Carlsplatz Markt, il Nordpark, la via dello shopping Koenigsallee.

Dusseldorf, Germania

Zara, Croazia

Anche la Croazia offre una soluzione interessante, a portata di ogni portafogli e perfetta per risparmiare. Un volo diretto da Milano per Zara dura poco più di un'ora e costa 24 euro. Questa è la destinazione più economica: il prezzo per Zagabria quadruplica. Oltre alle spiagge, per gli appassionati dei tour cittadini i punti cruciali sono la Chiesa di San Donato, il Museo del vetro antico, il Foro Romano, la Cattedrale di Santa Anastasia, il Museo Archeologico, la Chiesa di Santa Maria.

Zara, Croazia

Tirana, Albania

L'Albania sta conoscendo un momento di grande popolarità, è un periodo d'oro sul fronte del turismo: attira soprattutto viaggiatori in cerca di viaggi low cost. I voli, nel giorno del 25 aprile, sono accessibili: da Milano si può raggiungere Tirana con un prezzo base di 36 euro, in orario serale. Benché siano le spiagge, i luoghi che attirano maggiormente l'attenzione, anche la città è dotata di grandi bellezze tutte da scoprire: Piazza Scanderberg, la Torre dell'Orologio, la moschea Et'hem Bey, la Cattedrale di San Paolo.

Tirana, Albania

Cluj-Napoca, Romania

Cluj-Napoca è una città della Romania, capoluogo della Transilvania, una meta raggiungibile da Milano con un volo di un paio d'ore. Il prezzo più basso è di 39 euro, inferiore a quello che serve per raggiungere la capitale Bucarest. Qui il prezzo migliore, che si ottiene simulando un viaggio con partenza da Milano il 25 aprile, è pari a 78 euro. Le due città rumene sono piuttosto distanti tra loro: bisogna mettere in conto circa 6 ore in macchina e ben 9-10 ore in treno. Cluj-Napoca si affaccia sulle rive del fiume Somesul Mic ed è un importante centro culturali del Paese, con notevoli edifici barocchi, gotici, rinascimentali e neoclassici tutti da ammirare.

Cluj-Napoca, Romania

Katowice, Polonia

La meta polacca low cost al momento è Katowice. Il prezzo base di un biglietto aereo è di 39 euro. In poco più di due ore di treno ci si può spostare verso la capitale Varsavia, mentre con un'oretta si può raggiungere il Campo di Auschwitz-Birkenau. Questo è il periodo ideale per visitare la città, perché il freddo inverno è ormai alle spalle ed è scongiurato il pericolo nevicate, che di solito sono molto abbondanti. La città possiede un bellissimo centro storico: la Cattedrale di Katowice è uno dei monumenti più belli.

Katowice, Polonia

Roma, Italia

I voli low cost da Milano vedono, come mete raggiungibili a minor costo, le città di Roma, Perugia, Pescara, Napoli e Bari. Il costo base del biglietto da Milano è rispettivamente pari a 61, 62, 68, 69 e 81 euro. La Capitale vale la spesa, anche se visitarne tutte le bellezze in pochi giorni è davvero impossibile, essendo ricchissima di tesori. Il consiglio è organizzare un itinerario e avere ben chiari gli spostamenti da fare in città, così da essere sicuri di rientrare a casa soddisfatti del viaggio.