Le 6 mete economiche nel mondo dove viaggiare a Pasqua e per il Ponte del 25 aprile A poco più di un mese da Pasqua sono in tanti a voler sfruttare il ponte di Pasqua e 25 aprile: con soltanto 6 giorni di ferie, infatti, è possibile fare un maxi ponte di due settimane. Scopriamo qualche meta low cost a livello internazionale da visitare in questo periodo.

A cura di Arianna Colzi

Marocco

Manca più di un mese al ponte di Pasqua e a quello del 25 aprile, Festa della Liberazione, che quest'anno cade di venerdì, a cinque giorni di distanza dalla Pasqua. Con soltanto 6 giorni di ferie, è possibile fare un viaggio di due settimane, magari con una meta internazionale. C'è chi preferisce visitare qualche città italiana, scelta sicuramente meno costosa e più fattibile, ma sono in molti a cercare destinazioni economiche in giro per il mondo. Dal Canada all'Egitto, ecco alcuni suggerimenti per chi vuole sfruttare il maxi ponte di Pasqua e 25 aprile andando fuori dall'Europa.

Visitare il Canada durante la primavera

Dalle grandi città ai parchi naturalistici, il Canada è la meta ideale per gli amanti della natura e dei paesaggi contemporanei. Tappa obbligata, se avete due settimane, sono Toronto, Vancouver e Montreal per poi spostarvi verso i Grandi Laghi, simbolo dei territori del Nord: tra i più belli menzioniamo il lago di Ontario, di Huron, di Erie e quello Superiore. Dopo i Grandi Laghi non possiamo non menzionare i grandi parchi immersi tra le montagne come il Banff National Park, il terzo più antico del Paese, il Jasper National Park e il Georgian Bay Islands National Park, nella regione dell'Ontario. Infine, se avete ancora tempo, visitate il Sirmilik National Park, che significa "il luogo dei ghiacciai": un paesaggio da fiaba che non potrete fare a meno di amare.

Ottawa

Scoprire le bellezze del Marocco

Marrakech e Casablanca sono le tappe obbligate del vostro viaggio in Marocco. A Casablanca, affacciata sull'oceano Atlantico, non potete perdere la Moschea di Hassan II, nel contesto di una città che ricorda le grandi capitali dell'Europa del Sud. Se avete diversi giorni a disposizione, Fez è un gioiello da scoprire: situata a 300 km da Marrakesch, l'antica città con le sue stradine che formano un immenso dedalo vi farà innamorare. Infine, un'altra tappa che merita è Chefchaouen, la città blu ai piedi del Rif, a nord del Marocco. Le sue case con i gradini ripidi interamente colorate di un azzurro mare, è una delle mete più gettonate sui social.

Chefchaouen in Marocco

Perdersi alla scoperta di Tblisi in Georgia

A metà strada tra la cultura europea e quella asiatica, in un crocevia di storia e natura, c'è la Georgia. La capitale Tblisi è una città troppo spesso sottovalutata: dalla Torre dell'Orologio al Teatro delle Marionette, passando per il quartiere di roccia nel centro storico, sono tante le bellezze da scoprire e le strade in cui perdersi. Oltre a Tblisi, un'altra tappa è Mtskheta, l'antica capitale del Paese, che ha ceduto il passo a Tblisi dopo 800 anni. Affacciato sul fiume della città troviamo iul Monastero ortodosso di Jvari, che domina il paesaggio della città e, dalla cui vetta è possibile ammirare un panorama mozzafiato.

Tblisi, Georgia

Tra il deserto e il mare in Oman

Altra meta perfetta per un viaggio a Pasqua è visitare l'Oman. Perla del Golfo Persico, questo Paese della Penisola araba è una perla rara. Partiamo dalla capitale Muscat, dove troviamo i resti archeologici di un ex villaggio di pescatori, essendo il Paese un importante crocevia commerciale tra Europa e Asia. La Grande Moschea, il porto di Mutrah e la Royal Opera House sono solo alcune delle attrazioni del Paese. Il mercato di Muscat, poi, è un'esperienza a parte, da fare per respirare a pieno lo spirito della capitale. Oltre al deserto di Rub'al Khali, il più grande del mondo, altre tappe del vostro viaggio in Oman sono: una bella escursione sulle isole Daymaniyat e un safari tra le dune del Wahiba Sands. Il periodo migliore per visitare l'Oman è da ottobre ad aprile, quindi approfittate della stagione migliore per scoprire questo Paese incredibile.

La moschea di Muscat

Le rovine di Cartagine in Tunisia

Un'altra meta low cost da visitare per il maxi ponte è la Tunisia. La cultura, i paesaggi e la storia di questo Paese meritano un posto nella vostra bucket list. Prima tappa del viaggio è sicuramente Tunisi, la capitale: il museo del Bardo, con i suoi mosaici romani, e la Medina, il centro storico, vi faranno innamorare, tra vicoli e souq. Le rovine di Cartagine, poi, sono un'altra tappa dell'esperienza da vivere in Tunisia. Dello splendore dell'antica città dei Fenici sono rimaste solo le rovine, ma, tra queste, è possibile visitare ancora il Teatro romano di Cartagine, il Tempio di Eshmun, oltre ad ammirare i reperti conservati nel Museo nazionale di Cartagine,

Un tetto di Tunisi

Una vacanza tra piramidi e mare cristallino in Egitto

Un'altra meta low cost può essere l'Egitto, con le sue piramidi e il mare cristallino di Sharm el-Sheikh. Quest'ultima è la località balneare più gettonata del Paese: situata tra il deserto del Sinai e il mar Rosso, è nota anche per le sue spiagge di sabbia finissima. Dopo una giornata di mare, godetevi una passeggiata a Naama Bay. Le tappe imprescindibili, poi, sono ovviamente la capitale, Il Cairo, la Necropoli e le piramidi di Giza, Saqqara e la splendida Valle dei Re di Luxor, per immergervi nella storia millenaria dell'Egitto.

Tempio di Luxor, Egitto