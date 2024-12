video suggerito

Le migliori destinazioni invernali per cominciare il 2025 in viaggio: dove andare in vacanza L'inverno è il periodo perfetto per partire, sia alla volta di destinazioni fredde sia verso mete più calde, per un anticipo di estate.

A cura di Giusy Dente

Copenhagen

Qual è il modo migliore per inaugurare l'anno nuovo, se non con una bella vacanza? Cominciare il 2025 progettando un viaggio potrebbe essere l'ideale, per dare avvio a un nuovo ciclo con slancio, all'insegna della novità, per sentirsi già in moto verso nuove scoperte, nuove avventure. L'inverno dona particolarmente ad alcune città, che diventano veri e propri gioielli da esplorare in ogni angolo, per conoscerne fino in fondo tutte le bellezze. È il periodo perfetto per fare la valigia e partire, sia alla volta di destinazioni gettonate, ma col vantaggio di trovarle meno sovraffollate rispetto all'estate, sia per raggiungere luoghi un po' meno conosciuti, ma ugualmente degni di nota. Si può puntare sia su destinazioni invernali che su mete più calde, dove respirare un anticipo d'estate e lasciarsi alle spalle le temperature rigide.

Copenhagen conquista col suo fascino hygge

Copenhagen d'inverno si anima grazie al Copenhagen Light Festival, uno dei più grandi d'Europa per numero di opere d'arte. L'edizione 2025 prenderà avvio il 31 gennaio: per le tre settimane successive, oltre 40 installazioni luminose illumineranno la città, fino al 23 febbraio, creando un'atmosfera unica e speciale. Le installazioni verrano posizionate sui lungofiumi di Copenhagen, attorno ai laghi e ai canali, consentendo alle opere di specchiarsi nell'acqua e garantendo uno spettacolo mozzafiato. Cinque installazioni luminose saranno pre-accese già a partire dal 16 gennaio. L'ingresso è gratuito. Copenhagen è la città per eccellenza del cosiddetto "hygge" ("hoo-gah"), parola nordica che descrive proprio quella sensazione di calore e accoglienza, che si prova solo nei posti freddi.

Copenhagen

La magia di Budapest

Budapest in inverno acquisisce un fascino magico, soprattutto nel periodo natalizio, quando si anima di mercatini. Ma in realtà la capitale dell'Ungheria è perfetta per fughe brevi o lunghe anche negli altri periodi invernali, non necessariamente quello festivo. Ci sono tantissime esperienze da provare, dalle piste di pattinaggio all’aperto ai mercati di prodotti tipici fino alle iconiche terme. I bagni di Szechenyi sono i più antichi della città, dove godersi un bel bagno caldo mentre fuori le temperature sono gelide, il tutto sullo sfondo di una location elegantissima in stile neo-gotico.

Bagni termali Szechenyi a Budapest

Al Nord per vedere l'aurora boreale

L'inverno è il periodo migliore per ammirare lo spettacolo unico dell'aurora boreale, perché le notti più lunghe rendono più facile individuarla. In generale, è visibile tra la fine di agosto e la metà di aprile, ma è da fine gennaio a marzo che si verificano le condizioni più favorevoli: cielo terso e limpido, buio totale, assenza di precipitazioni, temperatura sotto lo zero. L'aurora boreale è visibile nelle zone più a Nord del nostro pianeta, vicino ai poli: in Islanda e in tutto il nord della Scandinavia, in Norvegia, Finlandia, Svezia, nella regione della Lapponia, ma anche in Groenlandia, Canada e Alaska (decisamente più difficili da raggiungere).

Aurora boreale in Islanda

Il Carnevale d'inverno alle Canarie

Alle Canarie il Carnevale arriva tra gennaio e marzo, dunque recarsi lì in questi mesi significa trovare un'atmosfera particolarmente festosa, oltre a tanti eventi a tema. Siamo abituati a pensare al Carnevale di Rio o a quello di Venezia, quando si tratta di costumi, maschere, sfilate, ma quello delle Canarie non è da meno e si svolge leggermente in anticipo rispetto agli altri. Per il 2025, infatti, fa da aprifila il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife, che comincia prestissimo, addirittura il 31 gennaio, per proseguire fino al 9 marzo. Il tema di quest'anno è: Africa segreta. È poi la volta del Carnevale di Las Palmas de Gran Canaria (dal 8 febbraio al 16 marzo), seguito dal Carnevale di Maspalomas (dal 18 al 30 marzo).

Carnevale di Puerto de la Cruz, Tenerife – Canarie (Spagna)

Chamonix, la città più instagrammabile d'inverno

Stando alla classifica di Discount Cruises, la città invernale più Instagrammabile d’Europa è Chamonix. Chi ama lo sci, ed è alla ricerca di un'avventura sulla neve ma in un posto perfetto per scattare foto, può quindi recarsi in questo splendido luogo di villeggiatura immerso tra le Alpi francesi. Viene considerato un vero e proprio paradiso innevato che conta oltre 2,18 milioni di post su Instagram.

Chamonix

Egitto per fuggire al freddo

Le vacanze invernali sono le preferite di chi odia il freddo e ne approfitta appunto per allontanarsi dalle temperature rigide e recarsi in posti dove invece è estate, dove c'è il sole. L'Egitto è facilissimo da raggiungere e in questo periodo è molto poco frequentato, ma la temperature è l'ideale per godersi il Paese appieno: 25° circa a gennaio. Dunque ci si può sbizzarrire tra il relax sulle spiagge di Marsa Alam e di Sharm El-Sheikh, l'avventura degli sport acquatici, le escursioni nel deserto, il trekking sulle alture.