Come fuggire dal freddo invernale restando in Europa, 6 destinazioni ideali per il tuo viaggio Il Guardian ha raccolto sei destinazioni da visitare per fuggire dall'inverno: tra le mete europee menzionate dal giornale britannico c'è anche l'isola di Stromboli.

A cura di Arianna Colzi

Fuggire via dal freddo senza andare lontano (e dunque contenendo i costi). Il Guardian ha individuato sei mete in Europa per chi non sopporta più le temperature rigide e vuole concedersi un viaggio dove il clima è più mite. Tra queste sei destinazioni da sogno ce n'è anche una italiana.

Stromboli, Italia

Laura Coffey scrive sul Guardiandi essere dipendente dalle isole: "Più sono piccole e remote, meglio è. Voglio sentirmi come se fossi lontana da tutto il mondo, in un luogo selvaggio e magico che potrebbe essere uscito da una favola o da un mito, il tipo di luogo che ti fa credere nei draghi, dove tutto potrebbe essere possibile". Per questo la sua meta per sfuggire al freddo invernale è Stromboli, isola nell'arcipelago delle isole Eolie, in Sicilia. La scrittrice e giornalista ha scritto di averla scelta nell'ambito di un tour letterario, ovvero un itinerario con tutte le isole che hanno ispirato l'Odissea. Tra i posti che l'hanno colpita menziona la Bottega del Marano e il Ristorante l'Osservatorio, così come la spiaggia Piscità, che ha definito la più bella dell'isola.

Stromboli

Loutro, Grecia

La prima tra le mete da visitare per fuggire dal freddo dell'inverno è Loutro, sull'isola di Creta, in Grecia. Poche zone balneabili, il paese è raggiungibile solo in barca o a piedi. Con le sue Montagne Bianche, la vita a Loutro scorre lenta e si concentra in poco meno di 500 metri. Una notte in hotel, come scrive la scrittrice Sara Baxter, costa circa 55 euro: a questo prezzo si può dormire affacciati sul mare limpido e al mattino dopo svegliarsi e camminare fino alla splendida Sweetwater Beach.

Loutro, Grecia

Mentone, Francia

A Mentone, in Francia, la temperatura non sarà tanto diversa dall'Italia ma gli inverni sono comunque meno rigidi, per quanto, purtroppo, è sempre più difficile parlare di inverni dal clima rigido oggi. Al confine tra Monaco e l'Italia, si trova questa deliziosa città famosa per la sua varietà di limone dolce, che celebra ogni febbraio con una festa, e il suo microclima è perfetto per la coltivazione di tutti gli agrumi. Il Giardino Botanico di Val-Rahmeh, il Parc Départemental du Pian, la Basilique Saint-Michel Archange de Menton. e il mercato coperto di Mentone, il Marché des Halles, sono tra i must see secondo Carolyn Boyd.

Mentone

San Vincente de la Barquera, Spagna

Altra meta consigliata per sfuggire all'inverno è San Vicente de la Barquera, in Spagna, definita da Sorrel Downer come "l'antidoto al letargo". È un piccolo villaggio di pescatori situato nella regione della Cantabria. Affacciata sul promontorio che nasconde il mare, con le sue calette di sabbia e con il suo parco naturale di Oyambre è la destinazione perfetta per chi è in cerca anche solo di un weekend di relax.

San Vicente de La Baquera, Spagna

Baia di Pomer, Croazia

In Croazia, meta gettonatissima delle ultime estati, è un ottimo rifugio anche in inverno. Mary Novakovich scrive sul Guardian della Baia di Pomer nella regione dell'Istria: qui la spiaggia è rigorosamente fatta di sassi e scogli. Un'ottima soluzione per ammirarla anche in inverno è pernottare in un glamping come l'Arena One 99 consigliato da Novakovich. La struttura ha cinque vasche idromassaggio e consente di visitare le attrazioni vicine come Kamenjak, Medolino e il villaggio di Fažana.

Baia di Pomer

Porto Covo, Portogallo

Non si può non pensare, infine, di fuggire dall'inverno senza menzionare il Portogallo. Secondo Daniel James Clarke, Porto Covo, nel distretto di Setúbal, è la meta perfetta per un inverno da passare lontano dal freddo. Oltre alle bellezze dell'Alentej, c'è il il Parque Natural do Sudoeste Alentejano e non mancano le zone come il Fishermen's Trail perfette per chi ama il trekking.

Praia Grande di Porto Covo