video suggerito

Vacanze al mare in inverno: nella classifica delle mete più gettonate del 2025 ci sono due italiane Volete organizzare una vacanza al mare in inverno, così da dire addio al freddo e agli abiti pesanti? Ecco la classifica delle mete più gettonate del 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sicilia

Chi non sogna una vacanza al mare in pieno inverno? Sebbene durante la stagione più fredda dell'anno per convenzione si punti quasi sempre su qualche giorno in montagna o sulla classica settimana bianca, in moltissimi preferiscono un viaggio più esotico, così da dire addio per qualche tempo alle temperature gelide, ai cappotti e agli accessori in pelliccia. Dove andare per godersi al massimo il sole e il mare? L'azienda Discount Cruises, specializzata nell'organizzazione di crociere in giro per il mondo, ha stilato la classifica delle mete più gettonate del 2025 se ci si vuole concedere una vacanza al mare in inverno: ecco il risultato.

La meta esotica più visitata in inverno

Stando ai dati raccolti dagli esperti di viaggi di Discount Cruises, negli ultimi mesi sono aumentate del 180% le ricerche di "vacanze al sole invernale", cosa che dimostra quanto sia in crescita il trend dei viaggi al mare in inverno, attualmente molto più gettonati rispetto alle classiche fughe esotiche estive.

Bali

Quali sono le mete più gettonate del momento? Sono stati analizzati gli hashtag di Instagram sul tema più utilizzati da novembre a oggi e i risultati sono stati chiari: al primo posto con oltre 89.000 foto si è classificata Bali in Indonesia che col suo incredibile mare, le sue suggestive risaie e i suoi centri termali, è perfetta per darsi al totale relax. A seguirla in seconda posizione è Ibiza con oltre 22.000 menzioni.

Leggi anche Dove andare nel 2025 se si cerca relax: la classifica dei posti più rilassanti del mondo

Ibiza

Le regioni italiane dove godersi il mare in inverno

A chiudere la top 3 della classifica compare la prima italiana: la Sicilia, la terza meta più fotografata dagli amanti del mare in inverno.

Phuket, Thailandia

A seguirla ci sono alcune mete evergreen in fatto di vacanze esotiche, da Maiorca alla Giamaica, fino ad arrivare alle Maldive, Okinawa (Giappone) e Phuket in Thailandia. Dopo Cipro, Tenerife, Malta e Indonesia, arriva anche il secondo nome italiano: la Sardegna, che con le sue spiagge paradisiache e il suo mare cristallino attualmente ha guadagnato ben 10.726 condivisioni su Instagram. In quanti si lasceranno ispirare da questa lista per le loro prossime vacanze invernali anti-convenzionali?

Sardegna