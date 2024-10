Perché Budapest è la meta ideale per le vacanze invernali

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Le giornate stanno diventando sempre più piovose e fredde e, complici anche i video virali che anticipano le tendenze travel della prossima stagione, a tutti sta venendo voglia di organizzare una vacanza invernale, magari durante il periodo dei tradizionali mercatini natalizi. Tutti coloro che sono interessati farebbero bene a dare già un’occhiata ai voli, visto che è proprio in questo momento che si potrebbero trovare le offerte migliori. La meta da scegliere destinata a diventare super gettonata per tutto l’inverno? Budapest, la capitale dell’Ungheria: ecco perché andrebbe visitata con l’arrivo del freddo.

Cosa fare a Budapest in inverno

Quale migliore occasione delle settimane pre-natalizie per concedersi qualche giorno all’estero? Coloro che sono indecisi sulla meta da scegliere per un viaggio invernale farebbero bene a puntare tutto su Budapest. Sebbene le temperature registrate tra novembre e febbraio non superino mai i 10 gradi, con l’arrivo del freddo la città diventa letteralmente magica. Piste di pattinaggio all’aperto gremite di turisti, mercati di prodotti tipici, iconici “pub in rovina” con angoli super “Instagrammabili” e bar che offrono vin brûlé e sliwowica tipicamente ungherese: le esperienze da provare sono davvero moltissime e tutte diverse tra loro.

I mercatini di Natale di Budapest sono tra i più belli d'Europa

Durante una vacanza invernale a Budapest, inoltre, non può mancare un tour tra i bagni termali più belli e antichi della città, prima tra tutti i Szechenyi, dove ci si può godere un bagno caldo all’aria aperta anche quando le temperature sono gelide, il tutto sullo sfondo di una location in stile neo-gotico. Nelle piscine esterne si possono trovare anziani che giocano a scacchi in acqua, persone che si divertono con “l’effetto mulinello” creato in un angolo della vasca oppure semplicemente turisti alla ricerca di totale relax. Gli amanti del Natale, invece, farebbero bene a volare in Ungheria tra il 17 novembre l’1 gennaio 2024, quando la capitale si riempie di eventi a tema e di iconici mercatini, considerati tra i più belli di tutta Europa. Le bancarelle in Piazza Vorosmarty godono di una meravigliosa vista sul castello e offrono prodotti di ogni tipo, dai presepi ai cibi locali, fino ad arrivare a palline personalizzate e ai gadget tipici reinterpretati in chiave natalizia. Insomma, l’inverno a Budapest sembra essere letteralmente magico.