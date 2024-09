video suggerito

Nostalgia delle vacanze estive? Dove andare nei prossimi ponti del 2024 Ci siamo lasciati alle spalle le vacanze estive ma si può ancora approfittare di qualche ponte per organizzare fughe di pochi giorni. Ecco quali sono i ponti dell'autunno e cosa fare.

A cura di Giusy Dente

Ci siamo lasciati definitivamente alle spalle l'estate, che piaccia o no. Settembre è un mese che molti amano proprio perché offre ancora la possibilità di approfittare di qualche gradevole e mite giornata per fare una gita fuori porta o una fuga breve. Ma prima della fine dell'anno, ci sono anche diverse possibilità strategiche di cui approfittare per allontanarsi un po' dalla routine e staccare un po' la spina. Ci sono ancora all'orizzonte diversi ponti di cui usufruire, così da stare via qualche giorno senza dover per forza prendere troppe ferie.

I ponti e weekend lunghi del 2024

Il 2024 è un anno ricco di ponti e weekend, combinazioni interessanti di cui approfittare prendendo pochi giorni di ferie, riuscendo comunque a spostarsi. Alcuni sono ormai solo un ricordo: quello del 1 maggio, quello del 25 aprile, Ferragosto. Davanti, però, abbiamo ancora alcune opzioni interessanti:

ponte di san Gennaro a Napoli

ponte dell' 1 novembre

ponte di sant'Ambrogio a Milano

Natale e Capodanno

Cosa fare durante il ponte di san Gennaro

A Napoli è festa il 19 settembre, di giovedì quindi ci si può godere un weekend fuori porta di 2-3 giorni, perfetto per una full immersion in una città italiana che si conosce poco o dove non si è mai stati. Alcune sono sottovalutate, non considerate abbastanza quando c'è da decidere una vacanza, seppur breve. Le mete settembrine perfette secondo The Guardian sono proprio città come Lucca, Catania, Genova, Sanremo e Cagliari. Con un paio di giorni di ferie aggiuntivi si può osare un po' di più e andare verso una meta leggermente più lontana, magari in Europa. In questo senso le capitali europee sono sempre una buona alternativa, soprattutto se si riesce ad approfittare di un volo low cost. Alcune si prestano particolarmente per essere visitate in pochi giorni, per una toccata e fuga capace comunque di regalare tante emozioni: Budapest, Vienna, Praga, Bruxelles, Parigi, Dublino.

Cagliari

Cosa fare nel ponte dell'1 novembre

L'1 novembre cade di venerdì dunque si può avere a disposizione qualche giorno libero, perfetto per una mini vacanza. Il periodo consente un bel tour prettamente autunnale, per immergersi nei colori di questa stagione. Il Trenino Verde delle Alpi è una finestra sulle bellezze paesaggistiche comprese tra Domodossola e Berna, da ammirare a bordo del treno che attraversa distese di prati verdi, laghi cristallini e cime maestose. È un itinerario pittoresco e rigenerante che arriva dritto fino alla capitale della Svizzera, in circa due ore e con la carta giornaliera si può usufruire anche dei battelli sul Lago di Thun per l'intera giornata.

Cosa fare a Milano a sant'Ambrogio

A Milano è festa sabato 7 dicembre. Nel capoluogo lombardo e dintorni sono in corso moltissime mostre interessanti, perfette per chi magari vuole trascorrere un po' di tempo in modo costruttivo, immergendosi nell'arte e nella cultura. Parallelamente, si può affiancare un buon tour enogastronomico al tour delle mostre. Palazzo Reale mette a disposizione ben tre esposizioni: fino al 17 novembre Mike Bongiorno 1924 – 2024, dedicata a uno dei protagonisti della storia televisiva italiana; fino al 26 gennaio 2025 Munch. Il grido interiore, un’ampia retrospettiva che celebra il pittore con 100 opere eccezionalmente prestate dal Munch Museum di Oslo; Lo straniero, il percorso espositivo dedicato a Picasso con più di 90 opere dell’artista tra dipinti, documenti, fotografie, lettere e video. Spostandosi di poco, a Legnano è aperta la mostra Gianfranco Ferré tra ragione e sentimento, per celebrare gli 80 anni dalla nascita dell'iconico stilista. A Torino ha già inaugurato la World Press Photo, con le foto vincitrici del prestigioso concorso fotografico annuale indetto dalla Fondazione World Press Photo (giunto alla 67esima edizione).

Le idee e gli itinerari di viaggio per le feste di Natale e Capodanno

Questo periodo consente di approfittare di svariati giorni di vacanza con pochi giorni di ferie: da giovedì 26 dicembre a domenica 29 dicembre e poi ancora lunedì 30 e martedì 31 che precedono mercoledì 1 gennaio, rosso in calendario. Ovviamente, i grandi protagonisti di questo periodo sono i mercatini natalizi, amati da grandi e piccini e capaci di trasformare strade e piazze in luoghi magici.

In Italia ce ne sono diversi molto rinomati e da visitare assolutamente almeno una volta: la regione per eccellenza è il Trentino Alto Adige sede del Christkindlmarkt (Bolzano), del Meraner Weihnacht (Merano) e molti altri ancora. In Europa, invece, i mercatini più famosi sono sicuramente quelli di Vienna, Strasburgo, Budapest, Varsavia. Per chi volesse spingersi un po' più lontano, chiaramente la regina delle destinazioni è la Lapponia, sede del villaggio di Babbo Natale.