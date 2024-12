video suggerito

Sagre e mercatini di Natale nel weekend del 7 e 8 dicembre: gli eventi regione per regione Nel weekend dell’Immacolata, tra il 7 e l’8 dicembre, in tutte le regioni d’Italia si respira l’atmosfera di Natale: dai villaggi natalizi ai mercatini, passando per le ultime sagre di stagione, ecco cosa fare, regione per regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il mercatino di Natale di Tirolo

Durante il weekend dell'Immacolata del 7 e dell'8 dicembre, la magia del Natale farà da padrona in tutte le regioni d'Italia. Tra mercatini di Natale, villaggi a tema natalizi e appuntamenti enogastronomici, per gli amanti del clima di festa questo weekend sarà pieno di eventi da non perdere, per grandi e piccoli. Dalla visita al castello del Tirolo passando ai concerti suggestivi di Candlelight, scopriamo cosa fare dalla Lombardia alla Campania, passando per il Trentino Alto Adige.

Mercatini di Natale ed eventi in Trentino Alto Adige

Al Palais Mamming Museum arriva una mostra di pittura che celebra la magia del Natale. Colours of Snow sarà visitabile fino a marzo 2025, in piazza Duomo a Merano. Mentre gli splendidi mercatini animano le vie della città, la neve fa da padrona sia sulle vette delle montagne sia in questa mostra di dipinti che ripercorre tutte le tonalità che la neve può assumere. A Tirolo, splendido comune in provincia di Bolzano, il mercatino di Natale è uno dei più suggestivi del Trentino Alto Adige perché si tiene all’interno delle mura storiche dell’omonimo Castello, l’antico e imponente maniero del paese, considerato la culla del Tirolo. Dal 6 all' 8 dicembre, dalle 11.00 alle 18.00, il cortile interno verrà allestito con bancarelle di artigianato e di gastronomia, che offriranno piatti della tradizione altoatesina, prodotti da forno e bevande.

Il mercatino di Tirolo

A Lana, comune in provincia di Bolzano, torna anche questo weekend Polvere di Stelle, da venerdì 6 a domenica 8, e poi per ogni weekend fino al 31 dicembre 2024. Più di venti casette di legno animeranno il centro storico con prodotti artigianali e stand gastronomici. Venerdì 6 dicembre 2024, invece, apre la stagione sciistica 2024/2025 del Monte Cavallo – Rosskopf, la ski area di Vipiteno, tra piste di tutti i livelli e un'area attrezzata per i bambini. Il fiore all’occhiello del comprensorio è la splendida cabinovia del Monte Cavallo, che parte dalla periferia nord di Vipiteno, facilmente raggiungibile dall’uscita dell’Autostrada del Brennero.

Sagre e mercatini di Natale in Lombardia il 7 e 8 dicembre

Gli eventi non mancano anche in Lombardia. Oltre ai villaggi di Natale e ai tanti mercatini sparsi in tutta la regione, per chi vuole godersi l'atmosfera del Natale, i concerti di musica classica "Candlelight: i classici del Natale" fanno tappa anche il Lombardia. Questo sabato, 7 dicembre, alle 21.30 il concerto a lume di candela sbarca al Der MAST di Brescia: il biglietto costa 34 euro. A Leggiuno, in provincia di Varese, da giovedì 5 dicembre sono state accese le Lucine di Natale mentre sabato 7 dicembre si tiene l'inaugurazione ufficiale. Per chi ama lo spettacolo delle luci, a Milano continua lo spettacolo di Light Cycles all'Idroscalo.

Le luci di Natale a Leggiuno

Ovviamente, sempre in tema Natale a Milano, venerdì 6 dicembre si accenderà l'albero di Natale in piazza Duomo a tema Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 anche quest'anno. A Palazzo Marino, poi, fino al 12 gennaio è possibile visitare la mostra natalizia La Madonna di San Simone di Federico Barocci. Per chi, invece, preferisce puntare su appuntamenti enogastronomici, troviamo anche le ultime sagre di stagione come la Polenta Fest ad Abbiategrasso, Milano, sabato e domenica, e la Festa della Polenta Cùsa in provincia di Brescia, a Tremosine sul Garda, domenica 8 dicembre 2024.

Sagre e mercatini di Natale in Piemonte nel weekend del 7 e 8 dicembre

Aria di Natale anche in Piemonte. Il Magico Paese di Natale sbarca nel territorio delle Langhe e del Monferrato fino al 22 dicembre: questo evento, giunto alla diciottesima edizione, si conferma uno dei mercatini natalizi più suggestivi d'Europa nonché uno dei più romantici. Tra i luoghi coinvolti in questa manifestazione troviamo il borgo di Govone, e San Damiano d’Asti che ospiterà il Presepe vivente. Sempre in provincia di Asti, sabato 7 dicembre è l'ultimo giorno della Sagra della Bagna Cauda a Revignano d’Asti: un'ottima occasione per gustare un piatto di stagione tipico.

I mercatini ad Asti

Mercatini di Natale anche a Pinerolo, in provincia di Torino, fino al 22 dicembre 2024 ogni weekend, mentre Natale è Reale è l'evento che a Stupinigi unisce la regalità delle architetture piemontesi all'atmosfera del Natale. Questo weekend, poi, i mercatini di Natale arrivano anche in centro a Torino, in piazza Solferino, dal 7 dicembre al 7 gennaio 2024.

Gli eventi in Toscana nel weekend del 7 e 8 dicembre

In Toscana gli eventi del Natale sono già diffusi da qualche weekend, come il mercatino di Natale in piazza Santa Croce a Firenze oppure il Natale a Montepulciano in Val d'Orcia. A Pistoia, in piazza del Duomo, domenica 8 dicembre si tiene il concerto del Coro Gospel con musicisti provenienti da diversi cori della regione. A Siena, invece, al via il Mercato del Campo, nella splendida location di Piazza del Campo a Siena, che si tiene dal venerdì 6 a domenica 8 dicembre. 130 espositori ripercorrono una tradizione già in essere nel 14esimo secolo. L'arte presepiale, invece, arriva Sansepolcro, in provincia di Arezzo, la Mostra di Arte Presepiale-Città di Sansepolcro: in cinque anni questa manifestazione è diventata una delle più visitate di tutto il centro Italia. La mostra si svolgerà dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025 nella Chiesa di Santa Maria dei Servi.

Il Mercato del Campo | Foto FB Siena-Mercato nel Campo

Gli eventi nel Lazio nel weekend del 7 e 8 dicembre

Anche a Roma e nel Lazio è arrivato il Natale. A Roma per chi è ancora in cerca di regali di Natale, organizzato da Vintage Market Roma, arriva Giftland – la città del regalo. Per il weekend del 7 e 8 dicembre arriva il più grande market di Natale al coperto nell'Ex Deposito Ataca di San Paolo. Sempre a tema Natale da sabato 7 dicembre un villaggio gonfiabile di mille metri quadrati, il Buoncy Christmas, arriva a piazza Mancini per tutto il periodo delle feste di Natale. Infine, in vista dell'apertura del Giubileo 2025, torna 100 presepi in Vaticano, la mostra che fa convergere artisti da tutto il mondo per dare vita ai più bei presepi mai visti.

Una foto dell'edizione 2023 | Foto 100 presepi in Vaticano