I 6 mercatini di Natale più belli a Milano: il programma con le date e dove si svolgono In occasione delle festività natalizie Milano, la capitale italiana della moda, si anima con decine e decine di mercatini invernali dove acquistare prelibatezze culinarie, prodotti artigianali e originali idee regalo. Con piste di pattinaggio sul ghiaccio, attività per bambini e spettacoli di luci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Anche Milano si decora in vista del Natale 2024. Dai primi di dicembre e per tutto il periodo delle feste decine di mercatini popoleranno la città della moda di luci, colori, prodotti artigianali e chicche di ogni genere che li collocano a pieno titolo tra i più belli e famosi d'Italia insieme a quelli di Bergamo e del Trentino-Alto Adige.

I più famosi? La storica fiera degli Oh Bej Oh Bej, da giovedì 5 a domenica 8 dicembre (dalle 8.30 alle 21.30) intorno al Castello Sforzesco, e il mercatino natalizio di piazza Duomo, dal 1 dicembre al 6 gennaio (ore 9-21). Qui si possono trovare, tra le altre cose, anche le tradizionali castagne affumicate e il panettone, da sempre simbolo degli inverni sotto la Madonnina.

Mercatini di Natale in Piazza Duomo

Accanto al tradizionale albero di Natale dei milanesi in piazza Duomo prende vita il mercatino di Natale più esteso della città, con oltre 60 chalet che vendono idee regalo, prodotti artigianali da tutta Italia a tema festività invernali come palline, presepi, calze della Befana e una vasta gamma di dolciumi e prelibatezze culinarie.

Il calendario: dal 1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, ore 9-21

Dove: piazza Duomo

Oh Bej! Oh Bej!

È la più antica fiera milanese, la cui nascita si fa addirittura risalire alla fine del XIII secolo. "Oh Bej Oh Bej", in dialetto milanese "oh belli oh belli", sarebbe stato infatti il grido di gioia dei bambini della città alla vista dei prodotti esposti. La Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! è insomma il più tradizionale e popolare degli appuntamenti della settimana di Sant’Ambrogio a Milano: la manifestazione, che da cinque secoli anima il Natale milanese con dolci, sorprese e curiosità, si svolge ogni anno intorno al 7 dicembre, festa del patrono della città, tra il Castello Sforzesco e il Parco Sempione.

Il calendario: da giovedì 5 a domenica 8 dicembre 2024

Dove: Castello Sforzesco, Parco Sempione

Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli

Non solo mercato. Al Villaggio delle Meraviglie, nel cuore dei Giardini Indro Montanelli in zona Porta Venezia, c'è anche la pista di pattinaggio (coperta e riscaldata) e la casa di Babbo Natale per i più piccini, con tanto di animazioni, giostre e giochi, così come cinema, concerti e street food.

Il calendario: dal 16 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 (pista di pattinaggio 10-21, casa di Babbo Natale 15-18.30, giostre 15-19.30, street food 12-20)

Dove: via Palestro (Giardini Indro Montanelli)

Artigiano in Fiera

Un altro appuntamento ormai storico. La più importante fiera dell'artigianato d'Italia si svolge all’interno di 8 maxi padiglioni che ospiteranno circa 2.800 artigiani da 90 Paesi, oltre a 27 ristoranti e 20 Luoghi del Gusto dove sarà possibile assaggiare le ricette di tutti i continenti. Gli stand sono aperti tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. L'ingresso è gratuito: i visitatori devono soltanto registrarsi sul sito artigianoinfiera.it, lasciare la propria mail e scaricare il pass. I biglietti sono utilizzabili tutti i giorni, senza alcuna limitazione sull'orario.

Il calendario: dal 30 dicembre all'8 dicembre 2024, ore 10-22.30

Dove: Fieramilano, Rho (Milano)

Magia del Natale al Carroponte di Sesto San Giovanni

Un pizzico di Salento nel villaggio di Babbo Natale. La Magia Del Natale è un luogo incantato in cui ammirare incredibili show circensi, performance di pattinaggio, musical, canti di Natale e cori gospel. Punto nevralgico sarà questa volta lo Chapiteau delle Meraviglie, una sfarzosa e antica tenda da circo perfetta per rievocare una magica atmosfera in grado di riportare indietro nel tempo: al suo interno si terranno ogni giorno gli attesissimi spettacoli Alice in Circusland e Natale – The musical. Aperto ogni venerdì, sabato e domenica dall’8 novembre al 22 dicembre 2024 alle porte di Milano, al Carroponte di Sesto San Giovanni. Costo del biglietto: da 15.50 euro.

Il calendario: dall'8 dicembre al 22 dicembre 2024. Gli orari esatti di ciascuno show sono consultabili sul sito ufficiale e pagine social de La Magia Del Natale

Dove: Carroponte, Sesto San Giovanni (Milano)

Mercato etico di Natale Banco di Garabombo

Anche quest’anno ritorna a Milano il tradizionale mercato etico di Natale Banco di Garabombo, che aprirà le porte il 2 novembre dalle 9 alle 20, tutti i giorni, in via Mario Pagano. Organizzato dal 1997 da cooperativa Chico Mendes Altromercato, Radio Popolare e cooperativa Librerie in Piazza, è giunto quest’anno alla sua 27esima edizione. Oltre 400 metri quadri di esposizione dedicata a idee regalo, alimentari biologici e del commercio equo e solidale, capi e accessori di moda etica, articoli per la casa, cosmesi naturale e tantissimi libri per grandi e piccini.

Il calendario: dal 2 novembre 2024 al 6 gennaio 2025

Dove: via Mario Pagano, Milano