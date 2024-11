Gli 8 mercatini di Natale più belli di Bergamo e provincia, quando e dove visitarli: il programma con le date

video suggerito

Per Natale 2024 e per le feste anche le province lombarde come Bergamo si popoleranno di bancarelle e mercatini di Natale. Ci sarà il Christmas Market in Piazza Matteotti o il Mercatino di Santa Lucia “Aspettando il Natale”. I primi mercatini sono iniziati già il 15 novembre e dureranno fino al termine delle festività. Nelle casette di legno si potranno trovare dolci tradizionali, prodotti artigianali e diverse specialità.

A Bergamo inoltre si svolgerà la Babbo Running che è arrivata alla sua quattordicesima edizione: si tratta di una corsa o camminata travestiti da Babbo Natale per le vie della città. Di seguito il programma dei mercatini di Natale a Bergamo e quali sono i più belli in provincia.

Mercatino di Natale nel piazzale degli alpini

Villaggio di Natale a Piazzale degli Alpini, Bergamo (Fonte: Un bergamasco in Argentina, Facebook)

Dove si trova: Piazzale degli Alpini a Bergamo

Il calendario: Dal 15 novembre al 29 dicembre

Il Villaggio di Natale a Piazzale degli Alpini è ormai una tradizione. I piccoli chalet sono un punto di riferimento per i bergamaschi e i turisti. All'interno si potranno degustare dolci e altre specialità enograstronomiche. Si potranno anche trovare diverse idee regalo per parenti e amici. Saranno inoltre previsti diversi momenti per grandi e piccini. Sarà infatti possibile divertirsi sulla pista di pattinaggio o godere lo spettacolo delle installazioni luminose. Il Villaggio aprirà alle 9.30 e chiuderà alle 19.30.

Christmas Market in Piazza Matteotti

Dove si trova: Piazzale Matteotti a Bergamo

Il calendario: Dal 22 novembre al 6 gennaio

In piazza Matteotti nel cuore di Bergamo è stato allestito il villaggio di Natale Christmas Market. Partirà il 22 novembre e verrà chiuso il 6 gennaio. Nelle casette di legno si potranno trovare diversi prodotti artigianali e specialità enogastronomiche. Da lunedì a mercoledì saranno aperti dalle 9 alle 20. Da giovedì a sabato dalle 9 alle 22.30.

Mercatino di Santa Lucia “Aspettando il Natale” a Seriate

Dove si trova: Piazza Donatori di Sangue

Il calendario: l'8 dicembre

A Seriate in vista dell'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, saranno organizzate diverse iniziative per aspettare il Natale 2024. Tra queste ci sarà il mercatino in Piazza Donatori di Sangue che durerà tutta la giornata dalle 9 alle 19.30. Si potranno trovare diverse idee regali, prodotti tipici, street food e giostre dedicate ai più piccoli.

Mercatini di Natale a Castione della Presolana

La locandina dei mercatini di Natale di Castione della Presolana

Dove si trova: Castione della Presolana

Il calendario: 16-17 novembre, 23-24 novembre, 30 novembre e 1 dicembre, 7-8 dicembre, 14-15 dicembre, 21-22 dicembre

A Castione della Presolana (Bergamo) torneranno i famosi mercatini dove si potranno acquistare prodotti creati dagli artigiani locali così come cibarie, bevande e tante altre sorprese. L'evento è giunto alla sua XXII edizione. Ci sarà anche la Casa di Babbo Natale per i più piccoli, il Trenino della Presolana e alcuni eventi musicali natalizi.

Mercatini di Natale a Clusone

I Mercatini di Natale a Clusone. Fonte: Facebook

Dove si trova: Centro storico Clusone

Il calendario: 16/17/23/24/30 novembre e l’1/7/8/14/15/21/22/23/24/26/27/28/29 dicembre 2024.

A Clusone, nel centro storico, sono stati allestiti i mercatini di Natale che resteranno aperti dalle 10 alle 19. Ci sarà un'unica eccezione: sabato 7 dicembre quando si svolgerà la Notte Bianca. In quel giorno, i mercatini resteranno aperti fino alle 22. Si potranno anche decidere di girare in calesse per ammirare il centro storico.

Casa Bergamasca di Natale a Gandino

Casa Bergamasca di Natale a Gandino, fonte: Facebook

Dove si trova: Palazzo Picinali

Il calendario: 16/17/23/24/30 novembre e l’1/7/8/14/15/21/22/24/26 dicembre 2024.

A Palazzo Picinali, che si trova molto vicino al centro storico di Gandino, ci sarà la Casa Bergamasca di Babbo Natale. Un evento dedicato soprattutto ai bambini. All'ingresso ci saranno gli Elfi che aiuteranno i bimbi ascrivere la lettera da consegnare a Babbo Natale. Queste parteciperanno al concorso "In miniera e in fattoria gratis" e chi vincerà potrà portare i compagni di classe in visita gratuitamente alla Fattoria Ariete e alle miniere della Val del Riso.

Si potranno anche visitare le stanze della Casa e incontrare Babbo Natale. Bisognerà pagare un biglietto di dieci euro per partecipante. Sarà gratis solo per i bimbi fino a due anni di età.

Borgo incantato a Brumano

Dove si trova: Brumano

Il calendario: 7-8 dicembre

A Brumano il 7 e 8 dicembre sarà possibile visitare il Borgo Incantato a Brumano dove ci saranno diversi eventi e si potrà anche bere e mangiare. Il 7 dicembre ci sarà sia lo spettacolo gospel amici e Voci e un trenino in notturna con visita con degustazione all'azienda agricola Rota Loc. L'8 dicembre ci sarà inoltre lo spettacolo Bolle giganti.

Mercatini di Natale a Spinone al Lago

Dove si trova: Spinone al Lago

Il calendario: 7-8 dicembre

A Spinone al Lago sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre tornerà l'iniziativa “Mercatini a Spinone – Mercatini & Street food in riva al lago”. Ci saranno sia i mercatini che stand in cui si potranno degustare dolci e prodotti salati e vin brulè. Ci sarà anche la pista di pattinaggio.