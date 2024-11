video suggerito

Villaggi di Natale 2024 a Milano, quali sono e dove si trovano: date, orari e costo del biglietto Per Natale 2024 la città di Milano si popola di villaggi natalizi in diverse zone della città. C’è il ‘Villaggio delle Meraviglie’ ai Giardini Montanelli, con ingresso gratuito, e ‘La magia di Natale’ al Carroponte, per il quale si può comprare il biglietto online. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Villaggio delle Meraviglie di Milano

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Natale 2024 si sta avvicinando e per l'occasione la Lombardia si popola di mercatini e villaggi di Natale, come quelli di Bergamo. A Milano, invece, già dalla fine di novembre sono stati allestiti i villaggi natalizi come quello ai Giardini dedicati a Indro Montanelli o quello al Carroponte di Sesto San Giovanni. Con piste di pattinaggio, street food e spettacoli vari, rimarranno aperti per tutte le festività. Per chi, invece, vuole concedersi un po' di svago, carico di atmosfera natalizia è anche il Lumina Park nella zona dell'ex Macello, per un'esperienza nel mondo di Alice nel paese delle meraviglie.

"Milano Christmas Village" ai Giardini Indro Montanelli

Il 16 novembre 2024 ha aperto ai Giardini pubblici Indro Montanelli, in zona Porta Venezia a Milano, il ‘Milano Christmas Village'. Fino al 6 gennaio 2025, i visitatori potranno passeggiare in un villaggio natalizio ricco di giostre e street food nel centro della città. Nei weekend e dal 23 al 6 gennaio, è possibile incontrare Babbo Natale nella sua casa, mentre dal 26 dicembre al 5 gennaio ci sarà anche Mamma Natale. Infine, il 6 gennaio al villaggio sarà presente anche la Befana. È stata allestita anche la pista di pattinaggio, dove è possibile anche frequentare corsi e assistere a spettacoli sul ghiaccio. Per i più piccoli, c'è anche la pista baby dove poter pattinare in tutta sicurezza.

Per accedere al ‘Milano Christmas Village' non si deve pagare alcun biglietto e non è necessaria la prenotazione. Per quanto riguarda la pista da pattinaggio, invece, il biglietto si può comprare anche online (12 euro standard e 10 euro ridotto) e l'accesso dura un'ora. È aperta tutti i giorni dalle 10 alle 21, mentre il 24 e il 31 dicembre dalle 10 alle 18 e il 25 dicembre dalle 15 alle 19.

Leggi anche I rossetti rossi da usare a Natale 2024

Villaggio di Natale a Carroponte “La magia del Natale”

Dall'8 novembre al 22 dicembre 2024, al Carroponte di Sesto San Giovanni, tutti i finesettimana è aperto al pubblico il villaggio chiamato ‘La magia del Natale'. ideato e realizzato da Razmataz Live, quest'anno presenta importanti novità come pattinaggio, show circensi, canti di Natale e cori gospel. Gli spettacoli si terranno all'interno della Chapiteau delle Meraviglie, una tenda da circo allestita proprio per le festività. Non mancheranno poi il mercatino di Natale equosolidale di Chico Mendes Altromercato, la ruota panoramica e lo street food.

Il venerdì il villaggio è aperto dalle 15 alle 20 e il biglietto d'ingresso per adulti costa 18 euro, per i bambini 14 euro e il pacchetto famiglia (due adulti e due bambini) 60 euro. Il sabato e la domenica, invece, è aperto dalle 10 alle 20. I biglietti si possono acquistare online su TicketOne e Ticketmaster.

Lumina Park

Per chi vuole discostarsi un po' dal tema natalizio, in viale Molise nell'area dell'ex Macello dal 22 novembre è aperto il ‘Lumina Park‘, il parco a tema Alice nel paese delle meraviglie. I visitatori possono incamminarsi lungo un percorso lungo circa 1,5 chilometri e visitare la Sala del Cappellaio Matto, il Labirinto di Carte e anche l'area dedicata allo Stregatto.

Dal 22 novembre al 12 gennaio, il parco è aperto dalle 18 alle 22. Dal 13 gennaio al 2 febbraio, dalle 17:30 alle 22. Dal 3 al 23 febbraio, dalle 18 alle 22. Il biglietto costa 19 euro (ridotto 17 euro, pacchetto famiglia 65 euro) dal lunedì al giovedì e 21 euro (ridotto 19 euro, pacchetto famiglia 72 euro) per venerdì, sabato, domenica e festivi.