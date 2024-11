Lumina Park a Milano 2024: date, orari e biglietti

video suggerito

Un'esplosione di luci accende le sere d'inverno dopo il calar del sole. Dal 22 novembre al 2 marzo Milano si irradia di magia con l’arrivo di Lumina Park, l’evento immersivo itinerante che, dopo aver incantato l'Europa con le sue scenografie spettacolari, trasformerà per la prima volta l’area dell'Ex Macello in viale Molise (zona Calvairate) in un viaggio luminoso ispirato al mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie con oltre 200 installazioni luminose e giochi di luce pensati per stupire grandi e piccini.

Ogni tappa è studiata per offrire un’esperienza sensoriale completa, con effetti speciali e accompagnamenti sonori che immergono i visitatori in un’atmosfera fiabesca. Camminando lungo un percorso di circa 1.5 km, così, famiglie e appassionati potranno scoprire ambientazioni incantate, tra cui la Sala del Cappellaio Matto, il Labirinto di Carte e un’area completamente dedicata allo Stregatto. L'ingresso, a pagamento, parte dai 19/21 euro per il biglietto standard a 65/72 euro per quello family.

Le date e gli orari del Lumina Park a Milano

Lumina Park è aperto al pubblico dal 22 novembre al 2 marzo. L'orario di apertura varia in base al tramonto: dal 22 novembre al 12 gennaio dalle ore 18.00; dal 13 gennaio al 2 febbraio dalle ore 18.30; dal 3 febbraio al 23 febbraio dalle ore 19.00; dal 24 febbraio al 2 marzo dalle ore 19.30. Sempre invariato invece l'orario di chiusura, fino alle ore 22.

I biglietti per il Lumina Park: prezzi e dove comprarli

I biglietti saranno disponibili online su VivaTicket.it a partire da giovedì 7 novembre. Ecco i prezzi: 19 euro per il biglietto standard dal lunedì al giovedì e 21 euro dal venerdì alla domenica, 17 euro per il biglietto ridotto dal lunedì al giovedì e 19 euro dal venerdì alla domenica (ridotto: under 18, studenti (fino a 26 anni di età), over 65, disabili (fino al 67 per cento) e accompagnatore disabile di qualsiasi entità); 65 euro per il biglietto family dal lunedì al giovedì e €72 dal venerdì alla domenica (biglietto family: valido per 2 adulti e 2 bambini, oppure 1 adulto e 3 bambini).

Come raggiungere il Paese delle Meraviglie

Il Paese delle Meraviglie si trova nella zona dell'Ex Macello in viale Molise a Milano, uno spazio che dopo oltre 20 anni di inattività è stato recentemente rigenerato grazie al progetto ARIA. Questo intervento di riqualificazione urbana ha trasformato l’area in un polo polifunzionale, offrendo ai cittadini nuove occasioni di scoperta e di utilizzo creativo. Il sito è raggiungibile con bus (90, 91, 93, N90, N91), con il passante ferroviario TreNord alla fermata Porta Vittoria (S1, S12, S13, S2, S6), in metro (fermata Susa della linea blu M4, fermata Brenta della linea gialla M3), tram (12, 5).