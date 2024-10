video suggerito

Gli eventi e le feste di Halloween 2024 a Milano e in Lombardia: cosa fare e dove andare il 31 ottobre Milano, ma più in generale la Lombardia si preparano a vivere la notte di Halloween. Non mancheranno eventi, feste e occasioni immersive come nei campi di zucche tra i quali c’è il Campo di Federica a Nerviano dove adulti e piccoli potranno scegliere il frutto da decorare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Milano, ma più in generale tutta la Lombardia si preparano a vivere, il 31 ottobre, la notte di Halloween. Non mancheranno eventi, feste e occasioni di divertimento adatte agli adulti ma anche ai più piccoli. Tra gli appuntamenti da non perdere ci sono le esperienze immersive che potranno vivere i bambini nei campi di zucche (tra i quali il Campo di Federica a Nerviano e Il Campo dei Fiori di Galbiate) e nello spettacolo del Circo degli Orrori, un'esclusiva imperdibile che farà tappa a Milano.

Infine, non mancheranno le feste nelle note discoteche del capoluogo meneghino, in particolare al Fabrique e all'Alcatraz, dove la musica si prolungherà fino a notte inoltrata.

Campi di zucche a Milano e in Lombardia: un fenomeno sempre più in voga

Il Pumpkin Patch è un campo di zucche dove i bambini ma non solo, possono scegliere e raccogliere il frutto che più preferiscono per poi decorarlo a loro piacimento. Oltre a questo, sono offerte attività a tema come labirinti, aree di gioco e laboratori creativi. Il fenomeno dei campi di zucche si è diffuso molto in Lombardia.

Leggi anche Sagre a Milano e in Lombardia nel weekend del 26 e 27 ottobre: dove trovare le feste e le fiere più belle

Campo dei Fiori di Galbiate (Lecco)

In autunno, Campo dei fiori di Galbiate (Lecco) cambia completamente aspetto per festeggiare Halloween. Gli alberi sono adornati con grandi ragni, pipistrelli spaventosi e fantasmi che "svolazzano" al vento. Non manca neanche una strega pigra che ha abbandonato la sua scopa per una bicicletta.

Numerose zucche decorate, con buffe faccine, sono disseminate sul prato per una divertente caccia alla zucca più simpatica. I piccoli possono scegliere la propria zucca e decorarla con pennarelli acrilici. Per facilitare la raccolta e il trasporto delle zucche, ci sono a disposizione tante carriole e carrettini.

Il parco sarà visitabile dalle famiglie per un costo che oscilla tra i 3 e i 5 euro più il costo della zucca che si decide di decorare. L'orario di apertura è dalle 14 alle 17.30

Campo di Federica a Nerviano (Milano)

Un’esperienza unica dove natura e creatività si fondono. Ogni visitatore può scegliere la sua zucca tra migliaia, rendendola unica nel laboratorio creativo. Campo di Federica è un luogo addobbato per la notte di Halloween, reso famoso dalla presenza, negli anni precedenti, di numerosi vip. È presente una ruota panoramica di 34 metri per una vista mozzafiato sul Festival.

È possibile immergersi nelle attività del parco dalle 9 alle 17.30, il costo del biglietto è di 24 euro.

Il Cielo sottosopra: la notte di Halloween al Civico Planetario di Milano

Si tratta di uno spettacolo per bambini – è consigliata un'età superiore ai 6 anni – nel quale una strega dispettosa, in perfetto stile Halloween, ha fatto uno scherzetto e ha scombinato le stelle. I bambini dovranno trovare l’incantesimo giusto per rimettere tutto al proprio posto, "muovendosi" fra pianeti e costellazioni.

L'attività astronomica di osservazione della volta celeste sarà proiettata dal planetario, Zeiss IV, la macchina delle stelle progettata dalla storica azienda tedesca Zeiss.

Il Circo degli orrori

Una nuova dimensione di fare spettacolo, che fonde l’arte del circo e del teatro in un unico, grande, spettacolo horror, fra i più terrificanti e divertenti di sempre. Una “miscela esplosiva” di terrore, suspense ed acrobazie in un’atmosfera spettrale dove non mancano effetti scenici speciali ed attrezzature artistiche che arrivano, per la prima volta in Italia, direttamente da Las Vegas.

La sede dello spettacolo sarà all'Idroscalo di Milano, il costo del biglietto varia dai 20 ai 50 euro. Il 31 ottobre ci saranno due spettacolo, uno alle 18, l'altro alle 21.15.

Febbre a 90: Halloween edition alla discoteca Fabrique

Il party è dedicato al meglio della musica anni Novanta nella notte più terrificante dell'anno, con scenografie e musiche spettacolari. I ragazzi potranno ballare sulle note delle più belle canzoni degli anni Novanta intervallate da qualche piccolo salto nella discografia dei primi anni Duemila. Per i più "anziani" non mancheranno i grandi classici degli anni Ottanta.

Il costo del biglietto è di 31 euro. La discoteca si trova nella zona sud-est di Milano, nel quartiere Rogoredo-Santa Giulia. I cancelli saranno aperti alle 23 e la musica andrà avanti fino a notte fonda.

Halloween alcatraz Party – Dia de los muertos

Le 3 sale della famosa discoteca milanese – che si trova in via Valtellina 25 nel quartiere Isola – saranno allestite a modi cimitero, dove i fantasmi racchiusi all’interno delle mura "scalpiteranno" nel conoscere i partecipanti presenti sulla pista da ballo.

L'inizio della serata è previsto per le ore 22, il costo singolo del biglietto sarà di 32 euro.