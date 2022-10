I campi di zucche a Milano e in Lombardia aperti per Halloween 2022 Le migliori idee per il pumpkin patch, la raccolta e decorazione delle zucche per Halloween in puro stile americano, in Lombardia. Ideale per i più piccoli, piace anche ai grandi per le indimenticabili fotografie che si possono scattare nei campi.

E anche quest'anno arriva Halloween. Una festa di tradizione americana che, però, qui da noi piace sempre di più. E piace soprattutto ai più piccoli, che da ottobre in poi si divertono a raccogliere le zucche nei campi fuori città e decorarle a loro piacimento. A Milano e in Lombardia certo non mancano i posti all'aperto dove poter portare i bambini a correre sul prato, divertirsi e portarsi a casa la loro zucca personale.

Ecco le attività più suggestive di questi fine settimana di ottobre.

Fedez e Chiara Ferragni al campo di zucche a Nerviano (Instagram)

Il campo di Federica (Nerviano, Milano)

Il campo autunnale più social che c'è. Centinaia di zucche (Federica, la proprietaria, ha piantato più di 4mila semi) pronte per essere intagliate e un'atmosfera perfetta per la fotocamera di Instagram, tra animali, balle di fieno e decorazioni vintage. (Acquisto di una zucca 19,50 euro)

Mirtilli di San Vito (Gaggiano, Milano)

​Ogni weekend di Ottobre, in questa cascina alle porte di Milano, è possibile raccogliere le zucche e partecipare a laboratori di decorazione e giochi stile country. Tra le proposte anche attività di caccia delle zucche o la lettura di un libro a tema. Per poi correre a giocare nel parco agricolo con piscina di mais, castello di paglia e percorsi in legno. (Ingresso bambino 15 euro, adulti e bambini con meno di un anno gratis)

Pura Vida Farm, San Martino Siccomario (Instagram)

Pura Vida Farm (San Martino Siccomario, Pavia)

Il parco in provincia di Pavia è il più grande del Nord Italia: 35mila metri quadrati punteggiati di alberi secolari, una fattoria didattica con pony, caprette, conigli e galline, animazione, giochi, golosità nei punti e laboratori didattici e creativi. Nel parco anche un laghetto da navigare a bordo di pedalò per una gita formato famiglia. Senza dimenticare il ristorante in stile americano e l'angolo per le grigliate. (12 euro al botteghino, 11 online. Sconto comitive)

Un aperitivo a Tulipania, Terno d’Isola (Instagram)

Tulipania (Terno d'Isola, Bergamo)

Nel campo di fiori più suggestivo di tutta la Lombardia, in occasione dell'autunno arriva anche l'orto di zucche. Con un ingresso si acquista la possibilità di entrare nel campo allestito a tema autunnale e country chic per indimenticabili scatti, scegliere la propria zucca da portare a casa e da dipingere. (Costi differenti a seconda delle attività prescelte)

Campo delle zucche – Azienda Agricola La Campanella (Rho, Milano)

Il paradiso dei bambini. Ovvero decine e decine di zucche da decorare, il truccabimbi ed il laboratorio della pasta di sale. In più trattori e balle di fieno e dove realizzare delle bellissime foto sulla zucca-mobile e la Pumpink house. (Da 1 anno compiuto 9 euro a biglietto)