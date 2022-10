L’icona di stile per Halloween? Mercoledì Addams: come copiare il suo stile dark Mercoledì Addams è l’anti-icona di stile dei nostri tempi: in attesa della serie Netflix, ecco i look Autunno/Inverno 2022-23 ispirati al suo celebre outfit.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @wednesdaynetflix

Le trecce il colletto bianco, lo scamiciato nero da collegiale. Come tutte le icone, basta poco per riconoscerla: parliamo di Mercoledì Addams, l'adolescente "creepy" per eccellenza. Dalla sua prima comparsa sullo schermo, nel 1964, la figlia maggiore di Morticia e Gomez non ha mai smesso di affascinare la moda (e migliaia di adolescenti): quest'anno più che mai è l'ispirazione fashion per i look di Halloween.

Mercoledì Addams è l'anti-icona di stile dei nostri tempi

Solitaria, misteriosa e sadica, Mercoledì è l'icona perfetta per tempi inquieti. Mercoledì è il contrario della brava bambina che ci hanno insegnato a essere: ghigliottina le bambole, odia il rosa, non cerca a tutti i costi di piacere agli altri, anzi, fa sempre l'esatto opposto.

La locandina della serie Netflix Mercoledì

Attraversa l'adolescenza pensando a torture e omicidi, più che ai ragazzi, e solo per questo è l'icona femminista di cui abbiamo bisogno. Mercoledì è a suo agio in quelle sensazioni che troppo spesso cerchiamo di evitare: la malinconia, la paura, la consapevolezza della propria diversità.

Un’immagine della serie Mercoledì, in uscita su Netflix

Il suo stile, austero e dark, è una dichiarazione di indipendenza: Mercoledì non ha paura della sua stranezza, quindi non si preoccupa mai del giudizio degli altri. Sarà per questo che Tim Burton le ha dedicato una serie intera, in uscita a novembre su Netflix. L'attrice Jenna Ortega eredita il ruolo che fu di Christina Ricci e lo trasporta nel luogo più spaventoso di tutti: la nostra adolescenza.

Jenna Ortega è Mercoledì Addams (foto via Instagram @wednesdaynetflix)

Come vestirsi da Mercoledì per Halloween

Ogni Halloween Mercoledì è tra le icone più gettonate per un costume dell'ultimo minuto. Tutte, in fondo, amiamo quell'aria da adolescente ribelle e contrariata. Senza contare che è un look facilissimo da ricreare: basta un vestito nero da indossare sovrapposto a una camicia bianca. Il look di Mercoledì è la quintessenza dello stile ‘Dark Academia‘: colletti, gonne a pieghe, scarpe mary-jane indossate con calzettoni pesanti. Il tutto preferibilmente in total black, per far risaltare il colletto candido e il pallore cimiteriale di chi li indossa.

Mercoledì Addams in un’immagine della serie Netflix (foto via Instagram)

La moda dell'autunno si ispira a Mercoledì Addams

I vestitini di Mercoledì Addams, così al di fuori delle mode e delle tendenze, affascinano da anni le passerelle: chi meglio di Miuccia Prada, maestra di rigore e amante delle divise, poteva portare i suoi look in passerella? La signora della moda milanese le ha dedicato un'intera collezione, la Fall/Winter 2021, anticipando la tendenza dark che avrebbe contagiato la moda post-pandemia.

Tod’s

Anche le sfilate Autunno/Inverno 2022-23 propongono uno stile severo e rigoroso alla Addams: Miu Miu fa sfilare collegiali dark e misteriose, mentre l'abito con i colletti a contrasto di Tod's sembra uscito proprio dall'armadio di Mercoledì. Anche Blumarine e Ermanno Scervino giocano con un mood gotico per i look in total black, tra pizzo e anfibi. Mancano solo le trecce, e il gioco è fatto.