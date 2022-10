Come truccarsi a Halloween: le idee per un make up facile e veloce Trucco da vampiro, strega, scheletro o zombie: ecco le idee semplici e veloci con le immagini a cui ispirarsi per ricreare un make up di Halloween originale e spaventoso per la notte del 31 ottobre, anche per i bambini.

A cura di Federica Ambrogio

Anche quest'anno Halloween è alle porte: hai già pensato a come truccarti per la notte più spaventosa dell'anno? Le idee per i make up del 31 ottobre spaziano dai make up semplici con sangue finto a quelli più artistici con lattice ed effetti speciali per creare ferite finte, passando per look spaventosi ispirati a zombie e vampiri fino a quelli sensuali ma inquietanti come ad esempio l'intramontabile look da strega e a quelli coloratissimi per i bambini. Per realizzare il trucco di Halloween avrai bisogno di alcuni prodotti specifici come ciglia finte per intensificare lo sguardo, cerone bianco per creare una pelle perfettamente diafana, spugnette e matite a lunga tenuta. Abbiamo selezionato le idee più originali da copiare per il tuo make up di Halloween: sfoglia la gallery con le immagini e trova la tua ispirazione!

Trucco Halloween per bambini, le idee facili e veloci

Anche i bambini possono truccarsi ad Halloween per divertirsi ancora di più! Solitamente vengono scelti look semplici e facili da realizzare. Getonatissimo il costume da strega, da ricreare con un capello nero e un mantello, e sul viso con un rossetto scurissimo.

Il costume da strega

Un altro make up tra i più realizzati è quello da teschio, sia per i bambini che per la bambine. Per una versione semplice e non troppo elaborata potrai colorare il viso con un cerone bianco e creare due cerchi scuri con una crema nera attorno agli occhi, colorando poi anche il naso. Con una matita o un eye-liner crea poi delle linee verticali sulla bocca, per ricreare l'effetto della dentatura.

Idee per i bambini: lo scheletro

Come truccarsi a Halloween da strega

Il make up da strega per la notte di Halloween è uno dei grandi classici: per il costume basteranno un cappello nero e un mantello e per il make up potrai liberare la tua fantasia. L'unica regola è puntare su colori scuri come il nero, il viola e il bordeaux sia per il trucco occhi, che dovrà essere intenso e profondo, che per il make up labbra.

Il look da strega per Halloween

Le labbra saranno infatti al centro dell'attenzione: definisci i contorni con una matita scura in modo che siano perfettamente delineate. A questo punto potrai scegliere se applicare un solo colore di rossetto scegliendo tra colori come il rosso intenso e il bordeaux oppure se applicare un colore più chiaro e brillante al centro e sfumarlo con una nuance più scura verso i bordi. Per rendere il tutto più tetro aggiungi qualche goccia di sangue finto.

Il make up da strega

Il make-up da vampiro a Halloween

Uno dei look più gettonati e spaventosi per la notte di Halloween è il trucco da vampiro: anche in questo caso potrai liberare la fantasia e ispirarti a personaggi di film e fumetti facendo attenzione ai contrasti. Per realizzare un perfetto make up da vampiro per Halloween dovrai creare una base viso molto chiara: per ricreare l'effetto diafano potrai utilizzare un fondotinta di almeno tre toni più chiaro rispetto al colore della tua pelle oppure un colore in crema bianco o rosa chiarissimo.

Il make up da vampiro

Concentrando poi l'attenzione sugli occhi utilizzando gli ombretti scuri: i colori ideali sono il nero, il bordeaux e il rosso. L'idea in più è quella di ricreare delle piccole venature rosse nel contorno occhi con un prodotto cremoso o un eye-liner liquido, per enfatizzare ancora di più il tuo look. Labbra rigorosamente rosse, meglio ancora se con qualche goccia di sangue finto che cola dall'angolo esterno delle labbra.

Vampiro, il make up per Halloween 2022

Il trucco da zombie per Halloween

Il trucco da zombie da sfoggiare il 31 ottobre è uno dei look più inquietanti: per questo trucco puoi indossare anche delle lenti colorate, bianche, ghiaccio oppure nere, per rendere il tuo sguardo ancora più spaventoso. Per questo tipo di make up dovrai creare un contouring piuttosto intenso per ottenere un effetto scavato e stanco sul viso. Utilizza una polvere color tortora, fredda e tendente al grigio e applicala al di sotto del tuo zigomo, ai lati del naso e nel contorno occhi.

Zombie look

Enfatizza poi l'occhiaia utilizzando un ombretto grigio o viola scurendo particolarmente l'angolo interno della zona oculare. Le labbra potranno essere rosso sangue oppure completamente annientate con fondotinta e correttore, mentre lo sguardo sarà intensificato da ombretti scuri e freddi che andranno ad enfatizzare il tuo look.

Make up da zombie

Come creare una ferita finta con il trucco

Per realizzare una ferita finta avrai diverse possibilità. Per un risultato più realistico potrai utilizzare lattice liquido e sangue finto, da applicare sulla pelle fino ad ottenere un effetto rugoso. A questo punto con l'aiuto di una spatola potrai sollevare alcuni lembi, dove andrai ad applicare un ombretto scuro al centro e poi il sangue finto, creando così profondità al taglio. In alternativa per creare una ferita con il metodo fai da te potrai utilizzare la carta igienica imbevuta di colla liquida: falla aderire alla pelle in modo che si asciughi e ricoprila di sangue liquido.

Make up Halloween, il trucco con le ferite

Il trucco da scheletro o teschio

Ricreare teschi e scheletri sul tuo viso è l'idea perfetta per la notte di Halloween se ami i trucchi creativi: potrai realizzare uno scheletro completo su tutto il viso oppure dividere il tuo volto a metà e su un lato creare un trucco glamour e sofisticato e sull'altro lato uno scheletro. Ti serviranno soltanto due colori in crema, il bianco e il nero: dopo aver steso la base bianca sul viso crea un cerchio nero nel contorno occhia, sia nella zona inferiore che sulla palpebra mobile. Definisci poi i contorni del viso scurendo la zona della fronte e della mandibola e poi concentrati sul naso, che dovrà essere anch'esso nero. Per terminare crea una linea orizzontale come prolungamento delle tue labbra e gioca con le sfumature per ricreare i denti.

Trucco da scheletro per Halloween

Se ti sembra troppo elaborato puoi realizzare anche una versione più semplice: crea due cerchi nero attorno agli occhi con un matitone in crema nero e scurisci anche lo zigomo, raggiungendo l'angolo esterno della bocca. Per ricreare l'effetto della dentatura potrai poi applicare sulle labbra delle perle o delle pietre luminose.

Make up da teschio

Trucco da bambola inquietante

Se cerchi un trucco per Halloween femminile e spaventoso allo stesso tempo l'idea che fa per te è ispirata alle bambole di ceramica: ciglia lunghissime, guance ben definite e pelle perfetta sono tra la caratteristiche principali di questo tipo di make up.

Il make up da bambola inquietante

Realizza la tua base viso con un fondotinta coprente opaco leggermente più chiaro de tuo incarnato e definisci il tuo zigomo: per creare il perfetto effetto bambola sorridi davanti allo specchio e con un colore più scuro definisci con piccolo semicerchio la zona che parte dall'aletta del naso verso la guancia. Sfuma il colore e poi applica un blush rosato. Per il trucco occhi puoi liberare la tua fantasia, a patto che andrai ad applicare ciglia finte XL, lunghissime e folte.

Trucco da zucca per Halloween

Un altro look da copiare è il make up da zucca. C'è chi sceglie di osare con un look davvero audace scavando una zucca vera e rimuovendo tutto il suo interno: sarà necessario creare un foro nella parte inferiore della zucca e i classici intagli di occhi, naso e bocca prima di posizionarla sulle spalle.

Halloween: come travestirsi da zucca

Il modo più semplice e gestibile è però creare una zucca con il make up, colorando il tuo viso. Avrai bisogno di un cerone arancione da stendere su tutto il viso e di un prodotto cremoso nero per creare le forme degli intagli.

Il trucco da zucca di @lupeherxo

Make up semplici e veloci per Halloween

Se hai poco tempo a disposizione o non sei sicura di riuscire a creare un make up artistico e creativo punta sul semplice! Uno dei look più facili da realizzare si ispira ai personaggi della famiglia Addams, con incarnato diafano e lunare, occhi segnati e definiti e labbra scurissime.

Make up di Halloween, il look di Mercoledì Addams

In alternativa potrai realizzare un make up sui toni de rosso e del nero, i colori più gettonati per la notte di Halloween, e aggiungere qualche goccia di sangue finto sul viso. Un'altra idea facile da replicare è il make up da clown. Ti basterà applicare un fondotinta chiarissimo oppure un cerone bianco, allungare la rima cigliare degli occhi con un eye-liner e prolungare il sorriso naturale con una matita rossa. Per un tocco in più crea due linee verticali al centro dell'occhio con una matita nera o un eye-liner .

Make up veloce per Halloween

Cosa usare per fissare il trucco di Halloween, i prodotti migliori

Per far durare a lungo il trucco di Halloween puoi aiutarti con un fissante da vaporizzare sul viso a make up terminato. Potrai scegliere anche i fissanti ad effetto opaco per evitare l'effetto lucido che spesso si crea con i prodotti cremoso. Per una tenuta ottimale, fissa i prodotti in crema come ceroni, matite e rossetti con un velo di cipria trasparente da applicare delicatamente con un pennello ampio.