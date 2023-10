Trucco strega a Halloween: le idee a cui ispirarsi per un make up facile e veloce Siete a corto di idee a poche ore dalla festa di Halloween? Potete puntare sul classico trucco da strega: ecco come realizzarlo e le idee a cui ispirarsi.

A cura di Valeria Paglionico

Manca poco ad Halloween e non avete più tempo per realizzare dei costumi originali e sopra le righe? Potete puntare su qualcosa di classico, una strega dark e spaventosa. Oltre al cappello a punta e agli abiti neri, basta infatti solo un make-up per completare la trasformazione all'insegna dell'effetto horror. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è necessario "imbruttirsi" per essere credibili, esistono un'infinità di idee trendy e scintillante per diventare una perfetta strega dall'aspetto inquietante ma allo stesso tempo piacente: ecco i tutorial per adulte e per bambine a cui ispirarsi.

Il tutorial per il make-up da strega ad Halloween

Chi ha detto che una strega deve essere vecchia e brutta? Il classico travestimento di Halloween piò essere rivisitato in chiave glamour e fantasiosa attraverso il make-up. Chi non intende osare troppo può optare sul tradizionale smokey eyes da realizzare con gli ombretti sui toni del grigio, del viola e del nero, il tutto arricchito con eye-liner dark, matita in tinta, rimmel e ciglia finte lunghissime, magari applicate al contrario per un risultato "disturbante".

Diego Dalla Palma

In alternativa si possono usare degli ombretti rossi e "sanguinosi", perfetti per rendere un tantino più inquietante la propria immagine. Chi, invece, vuole farsi notare con un effetto sparkling ma in versione dark può servirsi di un trucco "gioiello" con dei micro cristalli neri da applicare sotto gli occhi come se fossero lacrime. Naturalmente non può mancare il rossetto total black, un dettaglio assolutamente necessario per completare la trasformazione in strega.

Il make–up gioiello da strega

Come realizzare un trucco da strega per bambine

Ad amare alla follia le trasformazione di Halloween sono soprattutto i bambini, che approfittano delle feste a tema e dei tour "Dolcetto o scherzetto" per sfoggiare i loro costumi originali. Sei alla ricerca di un travestimento dell'ultimo minuto per tua figlia? Puoi puntare su un trucco da strega facilissimo da realizzare. Non serve usare fondotinta e correttore, che potrebbero risultare troppo aggressivi sulla pelle delle piccole, basta servirsi di un tris di ombretti sui toni del viola, grigio scuro e bianco ottico.

deBBY Dark collection

È necessario creare un effetto smokey con le nuance scure e un punto luce nella parte interna dell'occhio. Se non si ha paura di osare si può anche definire la bocca con un rossetto nero. Sulla guancia si può lasciare libero sfogo alla propria fantasia realizzando una ragnatela, una stella, una luna o un ragnetto con una matita nera. Complice anche la presenza di cappello a punta, mantello e scopa, l'effetto sarà super horror.