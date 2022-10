Elettra Lamborghini in intimo griffato a Halloween: “Qualcosa di pauroso dovevo pur postare” A differenza di chi condivide foto con costumi spaventosi, Elettra Lamborghini per Halloween ha scelto qualcosa di diverso, ma a suo dire comunque “spaventoso”.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini in Versace

Ciascuno celebra Halloween come può: la festa è sempre più gettonata tra adulti e bambini, con feste a tema e travestimenti spaventosi. Streghe, scheletri, mostri vanno per la maggiore: si cercano costumi e make-up ad effetto, per essere allineati all'immaginario horror di riferimento. Ma la tendenza sta cambiando. Basta dare un'occhiata ai social delle celebrities: quest'anno hanno messo da parte i look da fantasmi e zombie preferendo quelli ispirati a persone in carne e ossa, ad altre star. E c'è poi chi, come Elettra Lamborghini, propone ironicamente un nuovo concetto di "mostruosità".

Elettra Lamborghini in Versace

La "paurosa" Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è volata verso una meta a lei cara, che frequenta spesso nel corso dell'anno: si trova nuovamente a Miami. Proprio lì la cantante ha inaugurato il 2022, in compagnia del marito Afrojack. Vi ha poi fatto ritorno ad aprile, facendo il pieno di sole e mare. A quanto pare ora ha deciso di prolungare a oltranza l'estate trasferendosi lì per un po', così da non cedere alle temperature autunnali.

in foto: reggiseno Versace

Lì ci sono 28° e se li sta godendo in bikini, sulla spiaggia e in terrazza. Proprio qui, con le acque cristalline sullo sfondo, ha sfoggiato un due pezzi da urlo. Il completino intimo blu è griffato: presenta l'iconico motivo alla greca di Versace. Il perizoma è a vita bassa, impreziosito anche dal logo dorato del brand con la testa di Medusa. Logo e motivo sono riportati anche sul reggiseno a fascia dalle bretelline sottili, con ganci posteriori e fascia inferiore.

in foto: perizoma VersaceCostano rispettivamente 45 euro e 85 euro. Con l'ironia che la contraddistingue e che l'ha resa amatissima dal suo pubblico, ha scherzato sul suo outfit per certi versi poco "halloweeniano". In queste ore, infatti, sui social è un tripudio di travestimenti e costumi elaborati. Lei ha scelto invece l'intimo per seguire la tendenza a modo suo, con lato B maculato in primo piano: "Qualcosa di pauroso ad Halloween dovevo pur postare" ha commentato.