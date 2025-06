video suggerito

Elettra Lamborghini cambia stile: ora veste come una principessa Disney Elettra Lamborghini ha cambiato stile: ha detto addio a crop top scollati, leggings aderenti e micro shorts, ora veste come una principessa Disney in carne e ossa.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini è tra le donne più amate dello spettacolo italiano, diventata famosa non solo grazie al suo cognome "noto" ma anche grazie alla bellezza e alla spontaneità che da sempre la contraddistinguono. Tornata in tv dopo un lungo periodo di pausa in occasione dello scorso Festival di Sanremo, ora si sta godendo l'esperienza al timone di Italia's Got Talent, show in cui è stata riconfermata nei panni di giudice al fianco di Mara Maionchi, Alessandro Cattelan e Frank Matano. Il look che ha sfoggiato durante le ultime registrazioni? È decisamente diverso dal solito, visto che è ispirato alle principesse Disney: ecco tutti i dettagli.

Il nuovo stile di Elettra Lamborghini

Da quando ha debuttato nel mondo della tv Elettra Lamborghini ha abituato i fan alla sua audacia e, tra micro top che mettono in risalto il seno, leggings aderentissimi e shorts che lasciano il tatuaggio leopardato sul lato b in mostra, ha sempre fatto trionfare la sensualità. Da qualche tempo a questa parte, però, le cose sono cambiate e la cantante dà sempre più spazio a capi dall'eleganza senza tempo, dai classici tubini ai tailleur in stile mannish. Certo, non rinuncia mai a un tocco di femminilità, ma è chiaro che sta rivoluzionando in modo drastico il suo armadio. Ne ha data l'ennesima prova alle recenti registrazioni di Italia's Got Talent, sul cui palco si è presentata vestita da principessa Disney.

Elettra Lamborghini a Italia's Got Talent

Elettra Lamborghini come Elsa di Frozen

Sui social Elettra Lamborghini ha rivelato il look scelto per una delle puntate del talent, immortalandosi nel backstage mentre scende le scale come una modella all motto di "Disney Princess". Cosa ha indossato? Un originale abito bianco con bustier strapless tempestato di ruches e gonna in delicato tulle, il tutto arricchito da una cintura-strascico in raso celeste in pieno stile Elsa di Frozen. Non sono mancati i guanti da diva alti fino al gomito e decorati con un fiocchetto sul polso, la collana di diamanti e il cerchietto scintillante tra i capelli. Per quanto riguarda le calzature, ha optato per delle candide mules col tacco a spillo. In questa versione Elettra non sembra forse essere uscita da una fiaba?

Il look da principessa di Elettra Lamborghini