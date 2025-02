Perché Elettra Lamborghini a Sanremo veste di bianco: i look per la terza serata di Sanremo

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Conduzione a quattro questa sera sul palco dell'Ariston. Carlo Conti ha scelto di avere con sé tre donne talentuose e molto diverse tra loro, per affiancarlo al Festival di Sanremo: sono Miriam Leone, Katia Follesa, Elettra Lamborghini. La regina del Twerking, emozionatissima per questa nuova esperienza, ha condiviso nei giorni scorsi con fan e follower le sue emozioni, la sua preparazione in vista del grande evento. Ha anche chiesto consigli alla sua community, sui look da sfoggiare. Pulita e semplice o in versione più audace? Ecco alla fine cosa ha prevalso, nelle sue scelte di stile.

Il primo look di Elettra Lamborghini a Sanremo 2025

C'è lo Stylist Marco Ferra dietro i look sanremesi di Elettra Lamborghini. Per il debutto sul palco dell'Ariston ha scelto la linea Haute Couture di Zuhair Murad, stilista di origine libanese che ha vestito celebrità del calibro di Taylor Swift, Katy Perry, Beyoncé e Jennifer Lopez. È noto per le sue creazioni lussuose e degne di una favola, impreziosite da dettagli come piume, cristalli, trasparenze, strascichi. "Sono felicissima di indossare i suoi abiti. Ha vestito grandi star internazionali che ammiro molto" ha detto la co-conduttrice. Look total white per lei, per il primo ingresso, con maxi scollatura, impreziosito da scintillanti dettagli silver e orecchini di diamanti per dare ancora più luce all'outfit in stile "sposa". Ma il bianco ha un motivo. Ironicamente a detto a Carlo Conti: "È per favorire la tua abbronzatura".