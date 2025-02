Elettra Lamborghini fa il fitting per Sanremo 2025: chi potrebbe vestirla al Festival

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Mancano ormai pochissimi giorni all'inizio del Festival di Sanremo 2025 e l'ansia cresce. Tutti sono alle prese con i preparativi, dallo scenografo che ha trasformato il palcoscenico dell'Ariston in una techno hall ai Big in gara che stanno facendo le prove con l'orchestra. Cosa dire, invece, dei co-conduttori? Anche per loro si tratta di un'esperienza speciale e non sorprende che stiano lavorando duramente per renderla perfetta. Elettra Lamborghini, che sarà al fianco di Carlo Conti con Miriam Leone e Katia Follesa durante la terza serata, si è data al fitting degli abiti che indosserà sul palco: ecco qual è il brand che potrebbe vestirla e il quesito che ha posto ai fan.

Chi potrebbe firmare i look di Elettra Lamborghini a Sanremo

Elettra Lamborghini ha approfittato della recente Fashion Week dedicata all'Alta Moda per volare a Parigi e provare gli abiti sanremesi. Sui social ha poi rivelato il brand che potrebbe vestirla all'Ariston: si tratta di Zuhair Murad, di cui ha fotografato l'ingresso della boutique parigina al motto di "Fittings".

La boutique parigina di Zuhair Murad

Ha fatto poi un primo piano su un armadio di maxi dress eleganti ed eterei fatti di delicato tulle, seta impalpabile e decorazioni preziose e scintillanti. Il dettaglio che non passa inosservato? Ha scelto solo colori caldi, dall'oro al rosso, fino ad arrivare al cipria scuro e al verde avion. Elettra punterà davvero lo stile romantico e principesco dello stilista libanese o sarà solo una delle sue opzioni?

Gli abiti del fitting

Elettra Lamborghini chiede consiglio ai fan sui look sanremesi

A quanto pare, però, Elettra è ancora super indecisa sulla scelta di stile da mettere in atto a Sanremo 2025, basti pensare al fatto che a fine giornata ha chiesto consiglio ai fan. Sui social ha condiviso il sondaggio "Secondo voi come dovrei vestirmi?" e ha proposto tre diverse risposte, ovvero "Fai i primi puliti, poi azzarda", "Azzarda totale" e "Pulita e semplice".

Il sondaggio per i fan

Insomma, la futura co-conduttrice sembra essere ancora in alto mare sulla questione ma la cosa certa è che riuscirà sicuramente a incantare tutti con la sua innata bellezza. Punterà su trasparenze e scintillii come ha fatto nello shooting di Tv Sorrisi e Canzoni? Non resta che aspettare la terza serata del Festival per scoprirlo.

Elettra Lamborghini alla fine del fitting