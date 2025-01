video suggerito

Sanremo 2025, i co-conduttori per la prima volta insieme: lo shooting tra glitter e perline I co-conduttori del Festival di Sanremo 2025 si sono incontrati per la prima volta, lo hanno fatto per prendere parte al tradizionale shooting di Tv Sorrisi e Canzoni: cosa hanno indossato per l'occasione?

A cura di Valeria Paglionico

Mancano ormai pochissime settimane all'inizio del Festival di Sanremo 2025 e i preparativi sono ufficialmente partiti. Se da un lato i Big in gara sono alle prese con le prove con l'orchestra, i co-conduttori si sono incontrati per la prima volta per il tradizionale shooting firmato da Tv Sorrisi e Canzoni. L'evento si è tenuto qualche giorno fa ma solo nelle ultime ore sono comparsi degli "spoiler" sui social. Miriam Leone, in particolare, ha pubblicato uno scatto di gruppo a pochi minuti dal servizio fotografico: sebbene lo abbia cancellato poche ore dopo, preferendo postare dei suoi primi piani, tanto è bastato per rivelare i look scelti dai protagonisti del prossimo Festival.

I primi look dei co-conduttori di Sanremo 2025

Il prossimo 4 febbraio arriverà in edicola lo speciale su Sanremo di Tv Sorrisi e Canzoni ma sui social sono già comparsi degli spoiler dello shooting che ha visto come protagonisti i co-conduttori. Certo, mancano Gerry Scotti e Antonella Clerici (che sono stati annunciati solo nelle ultime ore), ma tanto basta per analizzare i look dei protagonisti, facendo delle ipotesi sul loro stile "da Ariston".

La foto (rimossa) postata da Miriam Leone

Il padrone di casa Carlo Conti ha puntato sull'eleganza senza tempo di uno smoking nero portato con la cravatta, Cristiano Malgioglio è rimasto fedele ai suoi soliti outfit esuberanti fatti di giacche-vestaglia, guanti da diva e occhiali da sole, mentre Nino Frassica ha preferito un completo nero con lupetto a collo alto. Geppi Cucciari è apparsa super chic con un tailleur mannish con revers in raso, mentre Katia Follesa ha brillato con una pencil skirt tempestata di paillettes silver.

Il look glitter di Elettra Lamborghini

Mahmood dark, Miriam Leone col gilet griffato: è sfida di stile tra i co-conduttori

Mahmood ha scelto uno stile dark e glamour fatto di camicia di raso scollata e pantaloni over dal taglio classico, Alessia Marcuzzi ha optato per il rosso fuoco con un tubino midi di raso abbinato a un paio di pumps nere col vertiginoso tacco a spillo.

Miriam Leone in Roger Vivier

Gara di stile a colpi di scintillii tra Elettra Lamborghini e Miriam Leone: la prima ha sfoggiato una lunga e sinuosa sirena in tessuto lurex argentato, fasciando la silhouette con un tocco brillante, mentre l'ex Miss Italia ha arricchito il look nero con un gilet crop ricoperto di perline di Roger Vivier (prezzo 4.900 euro). Insomma, i co-conduttori sono prontissimi per trasformare il palcoscenico dell'Ariston in una vera e propria passerella: chi si rivelerà il più elegante dell'evento?