Cosa ha indossato Elettra Lamborghini per la laurea della sorella Flaminia Ieri Flaminia Lamborghini si è laureata e sua sorella Elettra non ha potuto fare a meno di partecipare alla seduta. Cosa ha indossato per l'occasione?

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per la famiglia Lamborghini: Flaminia, una delle figlie gemelle di Tonino Lamborghini, si è laureata all'Istituto Marangoni e sui social ha condiviso diversi scatti di questa soddisfacente esperienza, mostrandosi elegantissima con tesi tra le mani e corona di alloro sul capo. La sorella maggiore, Elettra Lamborghini, non si è voluta perdere un momento tanto importante e non ha esitato a tornare in Italia insieme al marito Afrojack per partecipare alla proclamazione. Cosa ha indossato per la seduta di laurea?

Elettra Lamborghini in tailleur alla seduta di laurea

È passato appena un mese da quando Elettra Lamborghini ha ricoperto i panni di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025 ma ancora oggi si parla degli splendidi abiti che ha sfoggiato sul palco. Sebbene abbia trascorso le ultime settimane a Miami col marito, così da ricaricare le energie dopo l'esperienza all'Ariston, nelle ultime ore è tornata in Italia, il motivo? Festeggiare la laurea della sorella Flaminia. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Niente abiti da sera, gonne di tulle o dettagli principeschi, questa volta Elettra ha preferito l'eleganza senza tempo del tailleur, trasformandosi in una "professoressa sexy" (come lei stessa ha affermato su Instagram).

Elettra Lamborghini in tailleur

Quanto costano le sling-back di Elettra Lamborghini

Complice il mood formale dell'evento, Elettra Lamborghini ha seguito il trend della moda mannish con un tailleur color cammello, un modello con pantaloni a sigaretta a vita alta e giacca monopetto con due tasche laterali. Per completare il tutto ha scelto un top scollato nero e le iconiche slig-back col fiocchetto laterale locato di Dior (prezzo 950 euro).

Le sling-back Dior

Non ha rinunciato a un tocco prezioso con delle collane in oro bianco e ha inoltre aggiunto un accessorio casual a contrasto: un cappellino con la visiera. A fine seduta Elettra ha poi posato al fianco delle sorelle gemelle, augurando alla neo-laureata il meglio per il suo futuro.

Il look da "professoressa" di Elettra Lamborghini