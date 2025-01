video suggerito

Elettra Lamborghini si prepara a Sanremo 2025 con la felpa a quadri da oltre 4mila Come si sta preparando Elettra Lamborghini per Sanremo 2025? Si gode il relax prima della “tempesta mediatica” ma non rinuncia alle griffe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Manca meno di un mese al Festival di Sanremo 2025 e i preparativi sono ufficialmente partiti. Se da un lato i Big in gara hanno già dato il via alle prove con l'orchestra, i co-conduttori hanno scoperto che saranno al fianco di Carlo Conti solo la scorsa settimana durante l'annuncio ufficiale fatto al Tg1. Tra loro ci sarà anche Elettra Lamborghini che, dopo aver partecipato all'evento in qualità di cantante nel 2020, ora è pronta per tornare a calcare il palcoscenico dell'Ariston in una nuova veste: nella terza serata affiancherà il direttore artistico insieme a Katia Follesa e Miriam Leone e di sicuro riuscirà a distinguersi sia per bellezza che per simpatia. Come si sta preparando a questo appuntamento speciale?

Elettra Lamborghini in versione cozy a un mese da Sanremo

Se al momento dell'annuncio Elettra Lamborghini era costretta a letto a causa di una brutta influenza, nelle ultime ore è tornata a mostrarsi sui social in forma smagliante. Come si sta preparando a Sanremo 2025? Per il momento niente prove, preferisce godersi le ultime settimane di relax prima di essere travolta dalla "macchina organizzativa" legata all'evento. Attualmente, tra cene sofisticate e momenti di riposo, sembra essere in vacanza col marito Afrojack: sebbene stia rinunciando ai tacchi e agli abiti da sera con cui probabilmente la vedremo all'Ariston, nei suoi look quotidiani non mancano le griffe e i tocchi di stile super trendy.

Felpa Louis Vuitton

Chi ha firmato la felpa check di Elettra Lamborghini

In un selfie condiviso nelle ultime ore sui social Elettra Lamborghini si è mostrata con il viso al naturale e indosso un paio di leggings total black che le hanno fasciato le gambe. Il capo chiave dell'outfit cozy è però la felpa: una giacca con zip frontale e cappuccio decorata all-over con una stampa check sui toni del bianco e grigio. Si tratta di un capo firmato Louis Vuitton, la cui particolarità sta nel fatto che è double face (all'interno il tessuto è arricchito dall'iconico logo LV). Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison la felpa viene venduta a 4.200 euro. La cantante ha inoltre completato l'outfit con una mini borsetta di pelle bianca, un modello che sembra essere una Kelly bag di Hermès. Sul palco di Sanremo continuerà a puntare sulle griffe?

Elettra Lamborghini in Louis Vuitton