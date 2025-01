video suggerito

Elodie cambia stile per le prime prove di Sanremo 2025: è formale in tailleur (ma col maxi spacco)

A cura di Valeria Paglionico

Manca meno di un mese al Festival di Sanremo 2025 e i preparativi sono ufficialmente partiti. Quella di quest'anno è un'edizione particolarmente attesa: si tratta infatti della prima "post-Amadeus", il conduttore che negli ultimi 5 anni è riuscito a registrare ascolti da record praticamente in ogni serata. A sostituirlo c'è Carlo Conti, un veterano dell'evento che, almeno stando alla scelta dei Big, sembra aver voluto "prendere ispirazione" dallo spirito innovativo del suo predecessore. Tra i concorrenti più attesi c'è Elodie, che proprio nelle ultime ore è diventata protagonista delle sue prime prove: ecco cosa ha indossato.

Il nuovo stile di Elodie a Sanremo

Elodie è tra i Big dell'edizione 2025 del Festival di Sanremo, alla quale partecipa col brano Dimenticarsi alle sette. Per lei non si tratta della prima volta sul palco dell'Ariston, anzi, lo ha calcato per ben 4 volte, tre come concorrente in gara, una come co-conduttrice, ma, nonostante ciò, per lei è sempre meraviglioso tornare nella cittadina considerata ormai la patria della musica contemporanea.

Le prime prove di Elodie

Ieri ha ancora una volta provato quell'emozione speciale: ha fatto le sue prime prove con l'orchestra, definendo il suo brano "drammatico e teatrale". Cosa ha indossato? Se per la finale di Sanremo Giovani aveva optato per un sinuoso abito vedo non vedo, ora sembra aver cambiato registro, puntando tutto su uno stile un tantino più formale del solito.

Elodie con l'orchestra di Sanremo

Il tailleur di Elodie alle prove sanremesi

Niente trasparenze, scollature audaci o tubini attillati, per le prime prove di Sanremo 2025 Elodie ha puntato sulla formalità del tailleur. Ha infatti indossato un completo classico total black ma in una versione super glamour e sensuale. La giacca è monopetto, lunga e avvitata, contraddistinta da spalline imbottite e leggermente a palloncino, mentre la gonna è una pencil skirt al ginocchio ma con un drappeggio laterale che dà vita a un maxi spacco. Per completare il tutto la cantante ha scelto un paio di collant neri velati, delle pumps di vernice col tacco a spillo e una collana a catena di Tiffany&Co.: rimarrà fedele a questo stile rigoroso, chic e iper femminile anche durante la nuova esperienza all'Ariston?

Il primo look sanremese di Elodie