Elodie a Sarà Sanremo con l’abito effetto nudo: look da 40mila euro per lanciare Dimenticarsi alle 7 Elodie è stata tra le grandi protagoniste di Sarà Sanremo, la “nuova versione” della finale di Sanremo Giovani condotta da Carlo Conti e Alessandro Cattelan. La cantante ha annunciato che il suo brano si chiamerà Dimenticarsi alle 7 e lo ha fatto con un look a effetto nudo: ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Mancano ancora due mesi al Festival di Sanremo 2025 ma si preannuncia già l'evento più atteso del nuovo anno. A poche settimane dall'annuncio dei nomi dei Big, il direttore artistico Carlo Conti è diventato protagonista di Sarà Sanremo, una "nuova versione" della finale di Sanremo Giovani che ha condotto con Alessandro Cattelan. Al di là nuove proposte che si sono aggiudicate un posto all'Ariston, ovvero Vale Lp e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Maria Tomba, gli ospiti più attesi della serata erano i cantanti che in gara che, come da tradizione, hanno rivelato i titoli delle loro canzoni. La regina di stile dell'appuntamento in prima serata? Elodie, che ha calcato il palco con un look a effetto nudo.

Chi ha firmato l'abito a effetto nudo di Elodie a Sarà Sanremo

Elodie è ormai una "veterana" di Sanremo, quella del 2025 sarà la sua quarta volta sul palcoscenico dell'Ariston e, sebbene l'emozione non manchi, sembra affrontare l'esperienza con estrema sicurezza. A Sarà Sanremo ha annunciato il titolo del brano in gara, Dimenticarsi alle 7, incantando tutti col suo ormai iconico stile glamour e sensuale.

Elodie in Mugler

Seguita dalla stylist Giulia Cova, la cantante ha seguito il trend più gettonato del momento, quello dell'effetto vedo non vedo con un abito firmato Mugler by Casey Cadwallader. Si tratta di un modello midi e fasciante con la gonna asimmetrica e un taglio al centro del décolleté (che ha indossato senza reggiseno). La particolarità del vestito? È realizzato con due strati sovrapposti di impalpabile tulle, uno color nude e l'altro nero. Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 1.490 euro.

Abito Mugler

Elodie con gli orecchini di diamanti griffati

Nel look di Elodie non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour: ha abbinato l'abito nude a un paio di pumps nere col vertiginoso tacco a spillo, e ha letteralmente brillato con dei gioielli scintillanti. Per lanciare Dimenticarsi alle 7 si è affidata ancora una volta a Tiffany&Co., sfoggiando un paio di orecchini a effetto catena.

Elodie con orecchini Tiffany&Co.

Per essere precisi, sono i pendenti a maglie grandi in oro bianco tempestati di pavé di diamanti, modello della collezione HardWear by Tiffany. Qual è il loro prezzo? Sul sito della gioielleria costano 37.000 euro. Capelli sciolti e lisci con la fila molto laterale, make-up dai toni naturali e sorriso smagliante: Elodie si è aggiudicata il titolo di regina di stile di Sarà Sanremo.

Orecchini Tiffany&Co.