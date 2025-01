Miriam Leone si prepara alla conduzione di Sanremo 2025 tra terme, pizza e abiti leopardati

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Tra meno di un mese partirà l'attesissima edizione 2025 del Festival di Sanremo, la prima dell'era "post-Amadeus" nella quale a ricoprire i panni di direttore artistico è Carlo Conti. È stato lui a selezionare i Big in gara (attualmente alle prese con le prime prove) e a sceglierei co-conduttori che lo affiancheranno nel corso delle 5 serate. Mahmood, Elettra Lamborghini, Bianca Balti: tra loro ci sarà anche Miriam Leone, l'ex Miss Italia diventata un'attrice di successo, nonché una delle icone fashion più amate del nostro paese. Come si sta preparando a questa sua prima esperienza sul palco dell'Ariston?

Miriam Leone a poche settimane dal debutto sanremese

Miriam Leone ha raggiunto un nuovo e importante traguardo: è stata scelta come co-conduttrice di Sanremo 2025, affiancherà Carlo Conti insieme a Elettra Lamborghini e Katia Follesa durante la terza serata. Come si sta preparando per il debutto all'Ariston?

Miriam col foulard da diva

Lo ha documentato lei stessa sui social, dove ha pubblicato una carrellata di foto poche ore prima del grande annuncio fatto dal direttore artistico sanremese. Al motto di "Cose fatte, viste e indossate nelle ultime settimane", didascalia accompagnata al suo mantra #accussí, l'attrice si è mostrata alle prese con la sua normale quotidianità fatta di rilassanti giornate alle terme, selfie in ascensore e serate casalinghe a base di pizza.

Miriam Leone col basco bon-ton

I look casual di Miriam Leone

Cosa ha indossato Miriam Leone per la quotidianità? Lo ha mostrato con i selfie in ascensore, nei quali ha spaziato tra pellicce furry color cipria, baschi bon-ton abbinati a cappottini di lana in tinta, mantelle verde smeraldo e foulard sulla testa in pieno stile diva.

Miriam Leone in versione casalinga

Non è mancato un outfit più audace, quello col tubino fasciante interamente leopardato. Per preparare la pizza in casa, invece, ha puntato sulla comodità di un cardigan di lana (a cui ha aggiunto il grembiule rosso), mentre alle terme ha lasciato trionfare la semplicità con capelli avvolti nell'asciugamano, telo intorno al corpo e viso struccato. Insomma, Miriam sta provando a rilassarsi prima dell'esperienza sanremese, dove di certo incanterà tutti con la sua bellezza e col suo talento.