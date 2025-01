Bianca Balti torna a Sanremo: come si era vestita per la sua prima esperienza al Festival

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Manca meno di un mese all'inizio del Festival di Sanremo 2025 e i preparativi per rendere l'evento perfetto sono ufficialmente partiti. Se i Big in gara hanno dato il via alle emozionanti prove con l'orchestra, il direttore artistico Carlo Conti ha rivelato i nomi dei co-conduttori che lo affiancheranno durante le diverse serate, da Mahmood a Elettra Lamborghini, fino ad arrivare a Geppy Cucciari e Alessandro Cattelan. Tra loro ci sarà anche Bianca Balti, la nota modella italiana che da qualche mese sta combattendo una dura contro il cancro, non avendo paura di raccontare sui social le emozioni e le paure provate in questo momento difficile. La cosa che forse in pochi ricordano è che la top ha già ricoperto i panni di co-conduttrice sul palco dell'Ariston, incantando tutti con la sua bellezza e col suo stile glamour.

Chi ha vestito Bianca Balti a Sanremo 2013

Per Bianca Balti quella del 2025 non sarà la prima esperienza sanremese, ha già preso parte al Festival in passato, per la precisione nell'edizione del 2013, quella presentata da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Bianca Balti oggi

Non ha partecipato a tutte le serate, venne scelta come co-conduttrice/valletta solo della finale, fu infatti lei a consegnare il premio a Marco Mengoni, che con L'essenziale si aggiudicò il primo gradino del podio. All'epoca aveva 29 anni, era tra le modelle più in vista del fashion system, nonché una delle muse di Dolce&Gabbana, Maison a cui affidò tutto il suo armadio sanremese, apparendo glamour, chic e iper sensuale con degli abiti fatti su misura per lei.

Bianca Balti in Dolce&Gabbana

Tutti i look di Bianca Balti per la sua prima volta al Festival

Cosa indossò Bianca Balti al suo primo Sanremo? Come da tradizione, diede il via a quest'esperienza con l'apparizione alla conferenza stampa, dove lasciò trionfare il glamour con un completo t-shirt e pantaloni decorato con righe multicolor e a contrasto.

Il look a righe della conferenza stampa

Per la prima sfilata sulle tanto temute scale optò per un lungo abito di pizzo total white, un modello con gonna a sirena e maniche a sbuffo che esaltava la sua bellezza eterea.

Bianca Balti arriva a piedi nudi sul palco

Un dettaglio che non passò inosservato? Decise di debuttare all'Ariston a piedi nudi, così da evitare qualsiasi incidente di stile. La serata continuò prima con uno smoking nero con giacca crop e pantaloni a sigaretta, poi con un altro maxi dress di pizzo ma questa volta dark e con delle trasparenze lungo la silhouette.

Il secondo look di Dolce&Gabbana

Per il gran finale, invece, la modella scelse un fiammante rosso fuoco, fasciando la silhouette con un elegante pizzo traforato.

Bianca Balti in Dolce&Gabbana

Icona glamour e paladina di semplicità: il primo Sanremo di Bianca Balti

Nei look sanremesi di Bianca Balti non mancarono i dettagli scintillanti, dai maxi orecchini gold che arricchirono il primo abito da dea alle pumps gioiello abbinate al completo mannish.

L'abito rosso per il gran finale

Per la trasformazione in "diva dark" optò invece per delle enormi croci di cristallo alle orecchie, mentre per consegnare il premio a Marco Mengoni coordinò le scarpe con la punta brillante all'abito total red. Cosa dire, invece, dei capelli? La modella seguì il trend dello shatush con punte molto bionde e radici a contrasto, effetto esaltato da uno styling extra liscio.

Le pumps gioiello

Al di là dei look, Bianca diede prova di grande semplicità e ironia, tanto da scherzare con estrema serenità sulla "caduta scampata" durante una sfilata improvvisata sul palco. A questo punto, dunque, non resta che aspettare la prossima ed emozionante esperienza al Festival, certi del fatto che lascerà tutti senza parole con la sua bellezza, con il suo sorriso e con il travolgente entusiasmo che non ha perso neppure in un momento tanto difficile della sua vita.

La premiazione finale