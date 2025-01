video suggerito

Alessadro Cattelan verso Sanremo 2025: cosa potrebbe indossare al DopoFestival Alessandro Cattelan sarà tra i grandi protagonisti di Sanremo 2025: cosa indosserà al DopoFestival? Ecco tutto ciò che al momento sappiamo sui suoi look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandro Cattelan sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dopo essere sbarcato in Rai e aver dominato la seconda serata con lo show Stasera c'è Cattelan, il prossimo febbraio sarà tra i grandi protagonisti di Sanremo 2025. Carlo Conti lo ha voluto fortemente al suo fianco in questa edizione del Festival, la prima dopo i 5 fortunatissimi anni di Amadeus: a lui ha assegnato non solo la guida di Sanremo Giovani ma anche il DopoFestival e la co-conduzione della serata finale al teatro Ariston. Sebbene manchino ancora settimane al gran debutto sanremese, si può dare il via al toto-look: ecco cosa potrebbe indossare il presentatore.

Chi curerà i look di Alessandro Cattelan a Sanremo 2025

Per Alessandro Cattelan quella al Festival di Sanremo 2025 sarà un'esperienza importante che di sicuro segnerà per sempre la sua carriera ed è per questo che ne curerà ogni dettaglio. Al di là degli sketch e delle interviste che metterà in scena, a farla da padrone saranno anche gli abiti che indosserà ogni serata. Cosa si sa al momento dei suoi look sanremesi? Sebbene non abbia rivelato ancora nulla sulla questione, pare che stia dando già qualche piccolo "indizio" sulla questione. A curargli l'armadio sarà ancora una volta la fidata stylist Rebecca Baglini (che lo segue fin dal tempi di X-Factor) ma probabilmente "abbandonerà" Giorgio Armani per un altro famoso stilista italiano.

Alessandro Cattelan con Carolina e Brunello Cucinelli

Alessandro Cattelan al DopoFestival: chi potrebbe vestirlo

Se negli scorsi anni Alessandro Cattelan si era affidato quasi esclusivamente a "re Giorgio" per gli impegni televisivi, ora le cose sembrano essere cambiate. Durante le recenti apparizioni pubbliche ha puntato tutto sull'eleganza senza tempo di Brunello Cucinelli. Lo ha fatto sia alla finale di Sanremo Giovani 2025, dove era apparso super chic in uno smoking nero indossato senza cravatta, sia al Pitti Uomo che si sta tenendo a Firenze. Qui ha partecipato a una cena di gala che il designer ha organizzato a Palazzo Corsini e per l'occasione ha sfoggiato un originale gessato color panna con la cravatta bordeaux abbinata alle righine verticali di giacca e pantaloni. Alessandro ha inconsapevolmente rivelato chi lo vestirà a Sanremo? Non resta che aspettare qualche settimana per scoprirlo.

Alessandro Cattelan in Brunello Cucinelli