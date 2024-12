video suggerito

Sarà Sanremo 2025, tutti i look dei Big: dalle trasparenze di Gaia ai diamanti di Tony Effe Ieri sera è andato in onda Sarà Sanremo 2025 e i Big in gara al prossimo Festival hanno rivelato i nomi dei loro brani. Quale migliore occasione di questa per sfidarsi a colpi di stile? Ecco cosa hanno indossato sul palco di Rai 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo 2025 si terrà tra circa due mesi ma la "macchina organizzativa" legata all'evento è già partita a pieno ritmo. Dopo l'annuncio dei nomi dei Big di inizio dicembre, ieri è andato in onda su Rai 1 Sarà Sanremo, la nuova versione della finale di Sanremo Giovani condotta dal direttore artistico Carlo Conti e da Alessandro Cattelan. Durante la serata non solo sono stati rivelati i nomi delle nuove proposte che calcheranno il palcoscenico dell'Ariston, ovvero Vale Lp e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Maria Tomba, anche i cantanti in gara hanno annunciato anche i titoli delle loro canzoni. Come da tradizione, per un evento tanto importante non hanno rinunciato allo stile: ecco chi ha firmato i loro look.

Da Gaia a Rose Villain, i look total black delle cantanti a Sarà Sanremo

A Sarà Sanremo 2025 è andata in scena la prima "sfida di stile" tra i Big in gara del Festival. Sebbene abbiano tutti calcato il palco solo per pochi minuti per annunciato il titolo dei loro brani, sono riusciti lo stesso a incantare il pubblico tra eleganza senza tempo, sensualità e originalità.

Elodie in Mugler

Elodie è stata tra le regine fashion della serata con un tubino dall'effetto nudo di Mugler ma a farle concorrenza in fatto di trasparenze è stata Gaia, apparsa iper femminile in un abito total black con maxi spacco e intimo in vista di Ottolinger.

Joan Thiele in total leather

In versione dark anche molte altre donne della serata: Rose Villain ha indossato un esuberante mini dress con corsetto di Juun J, Joan Thiele ha preferito la pelle con giacca e gonna coordinata, Francesca Michielin ha abbinato pantaloni baggy e crop top, mentre Clara ha puntato tutto su scollatura generosa e doppio spacco.

Rose Villain in Juun J

Sarà Sanremo 2025, le star che hanno scelto gli scintillii

A una serata glamour come quella che anticipa la prima del Festival di Sanremo non potevano mancare gli scintillii. Noemi ha incantato i fan in Del Core con un tubino nero con la zip sul davanti che rivelava un corpetto tempestato di cristalli, la "debuttante" Sarah Toscano ha preferito puntare sulla semplicità del nero ma con una giacca sportiva tempestata di paillettes sui toni del verde militare e panna di Emilio Pucci.

Noemi in Del Core

Serena Brancale, invece, ha preferito stravolgere il classico dress code da prima serata: è arrivata sul palco in jeans ma con una giacca crop decorata con dei micro cristalli a effetto gessato (abbinata a corsetto di raso).

Serena Brancale

Da Tony Effe ad Achille Lauro, i gioielli sono oversize

Come non fare riferimento a Tony Effe, che ha letteralmente brillato con la sua collana a catena di diamanti di Tiffany&Co.? Super elegante, anche Achille Lauro, che ha aggiunto un tocco prezioso al suo gessato di Dolce&Gabbana con una spilla gold dalla forma floreale sul petto.

Achille Lauro in Dolce&Gabbana

A seguire la mania dei gioielli oversize è stato anche Irama, che ha arricchito la giacca total black con una spilla a forma di ramo e con una serie di bracciali gold rigidi e XXL.

Coma Cose in Valentino by Alessandro Michele

Tra calze di pizzo, giacche ricamate e orecchini scintillanti: i Coma Cose in Valentino by Alessandro Michele si sono invece aggiudicati il titolo di più originali della serata. Emis Killa con jeans bianchi e giacca casual, Olly con una maglia trasparente, Fedez in total black: anche gli uomini in gara non sono stati da meno in fatto di glamour a Sarà Sanremo 2025.

Tony Effe con collana Tiffany&Co.