L'arrivo di Miriam Leone a Sanremo è col top griffato da quasi 2mila euro Miriam Leone è la co-conduttrice della terza serata di Sanremo insieme a Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. L'attrice salirà sul palco dell'Ariston insieme a Carlo Conti: per la conferenza stampa punta su un look casual.

A cura di Arianna Colzi

Miriam Leone

Miriam Leone è arrivata a Sanremo. L'attrice sarà una delle co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo 2025 insieme a Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Leone arriva all'Ariston a pochi giorni dal debutto di Miss Fallaci, la miniserie sulla giornalista Oriana Fallaci da lei interpretata, che andrà in onda su Rai 1 dal 18 febbraio. Da anni l'attrice è diventata celebre anche per il suo stile sui red carpet, da Venezia a Cannes. Per la conferenza stampa, però, ha scelto di optare per un look casual con una giaccia giallo crema e un maglione in lana.

Il look casual di Miriam Leone a Sanremo

La conferenza stampa è un appuntamento piuttosto informale, per questo gli outfit possono anche essere casual, come quello scelto da Leone. La collega per una sera, Elettra Lamborghini, invece, ha scelto di puntare su un look più formale total white ma animalier.

Miriam Leone in conferenza stampa

Per la conferenza stampa, Miriam Leone ha indossato un top in maglia mouliné firmato Tod's della Collezione Primavera/Estate 2025 disegnata dal Direttore Creativo Matteo Tamburini. Il top girocollo è realizzato in maglia mouliné, ossia un filato di cotone pregiato, e seta. Il top smanicato presente due tasche che lo rendono pratico anche per i look da giorni. Il top viene venduto a 1.900 euro sul sito del brand. Chissà che con la sua stylist, Gaia Fraschini, l'attrice non abbia scelto questo brand anche per uno dei look che vedremo stasera sul palco.

Il top firmato Tod's di Miriam Leone

Completa il look semplice ma luminoso una giacca over color crema in pelle: il design ricorda quello di un tradizionale giaccone invernale, perché presenta anche un cappuccio che si intravede dietro la schiena.

Katia Follesa, Elettra Lamborghini and Miriam Leone