Sanremo 2025, la conferenza stampa della terza serata il 13 febbraio in diretta: i numeri record di Carlo Conti La conferenza stampa di presentazione della terza serata del Festival di Sanremo di mercoledì 12 febbraio 2025. Carlo Conti sarà affiancato nella co-conduzione da Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini.

La conferenza stampa di presentazione della terza serata del Festival di Sanremo di giovedì 13 febbraio 2025. Carlo Conti sarà affiancato nella co-conduzione da Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. Super ospiti: i Duran Duran. Tra gli ospiti anche Iva Zanicchi per ritirare il premio Città di Sanremo alla carriera. Prevista, come da scaletta di terza serata, la finalissima di Sanremo Giovani tra Settembre e Alex Wyse.

Carlo Conti: "Bianca Balti è un esempio per tanti uomini e tante donne"

Si pedala col sorriso sulle labbra, ma si continua a pedalare. Ieri sera, ho avuto tre compagni di viaggio straordinari. Un emozionatissimo Cristiano Malgioglio, un grandissimo Nino Frassico, una guerriera come Bianca Balti. La sua presenza vale più di mille monologhi e discorsi sull'argomento. Spero sia stata un grande esempio per tanti uomini e tante donne che in questo momento stanno lottando contro le malattie.

Dove vedere la conferenza stampa di Sanremo in tv e streaming

È possibile seguire la conferenza stampa del Festival di Sanremo sul sito di Raiplay, che ogni giorno darà appuntamento per le conferenze del mattino alle ore 12.00 circa. Oggi è prevista quella di apertura alle 12.15.