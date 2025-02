“Votiamo in massa Rocco Hunt per sbancare con le scommesse”: ecco come si inquina la classifica di Sanremo 2025 Possibile caso scommesse a Sanremo: Pengwin, un noto tipster con una community da 800mila follower, starebbe tentando di condizionare la classifica del Festival invitando con incentivi a votare in massa Rocco Hunt e vincere le scommesse. Il video: “Cancello tutto onde evitare problematiche anche perché non so quanto questa roba sia tranquilla, ma quanto mi gasate”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

292 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un gruppo Telegram da oltre 800mila iscritti, un tipster noto nel mondo delle scommesse sportive e un tentativo di condizionare il Festival di Sanremo attraverso il meccanismo del televoto. Il protagonista è Il Pengwin, influente tipster seguito da centinaia di migliaia di persone per i suoi consigli sulle scommesse calcistiche. Nelle ultime ore ha lanciato un'operazione che andrebbe ben oltre il normale ambito delle previsioni sportive: mobilitare la sua vasta community per spingere la posizione in classifica di Rocco Hunt al Festival di Sanremo.

Come funziona la strategia per vincere la scommessa su Rocco HUnt

Il sistema di giocate su Rocco Hunt consigliato da Pengwin

"Uniamo le forze e ce la portiamo a casa?", scrive nel suo gruppo Telegram, dettagliando una strategia per scommettere e vincere denaro puntando su Rocco Hunt. È chiaro che non si tratterebbe di semplici pronostici. Il Pengwin individua un cantante, Rocco Hunt, chiede ai suoi follower di scommettere sulla posizione in classifica di quel cantante e poi chiede ai suoi 800mila follower di votare per quel cantante. Si tratta di un meccanismo che potrebbe avere due effetti: il primo influenzare i risultati di una scommessa, giocata su un sito di scommesse regolarmente autorizzato dallo Stato; il secondo, quello di manipolare la stessa classifica di Sanremo. Nel dettaglio, Pengwin consiglia ai suoi 800mila iscritti di fare tre tipologie di giocate su Rocco Hunt: una sulla vittoria finale (quotata 25.00 al momento della proposta del tipster) al piazzamento nei primi 5 (quota 5.00) fino alla presenza nella top 10 (quota 1.75). È evidente, dunque, che se chiedi ai tuoi iscritti di votare per un cantante su cui hanno appena scommesso, potresti influenzare tanto l'esito della giocata che quello di Sanremo. Se in tanto raccogliessero il tuo invito, infatti, i loro voti si sommerebbero a quelli "regolari" dei telespettatori di Sanremo, contribuendo al risultato finale del cantante su cui hai scommesso.

La strategia di Pengwin per gonfiare i commenti su Instagram di Rocco Hunt: la promessa di una ricompensa

Qual è il peso di questo gruppo di Telegram? Possiamo quantificarlo? C'è una dimostrazione che ci pone di fronte agli effetti che questa community potrebbe avere sul regolare svolgimento delle scommesse e del Festival di Sanremo. Per incentivare la partecipazione, il tipster ha anche promesso ricompense invitando la sua community a commentare una foto sul profilo di Rocco Hunt: "Se entro le 00:00 arriviamo a più di 20.000 commenti, prendo i 5 profili che avranno commentato di più e domani regalo la FISSA sull'Europa League". Come dimostra lo screen, Pengwin è riuscito a spingere con la sua community i commenti del post di Rocco Hunt da 274 a più di 30mila (chiaramente il rapper salernitano non c'entra niente con questo tipo di operazione).

Pengwin invita tutti a commentare il profilo di Rocco Hunt offrendo una scommessa sull'Europa League come ricompensa

Si configurerebbe quindi un vero e proprio tentativo di alterazione del risultato attraverso il televoto di massa. Questo emerge chiaramente da un messaggio vocale dello stesso Pengwin: "Vi vedo belli carichi, quando fate così mi gasate. È una sfida con noi stessi". Poi l'ammissione cruciale: "Stasera quando non c'è più possibilità di entrare cancello tutto onde evitare problematiche anche perché non so quanto questa roba sia tranquilla".

Il profilo di Rocco Hunt dopo l'invito di Pengwin a commentare sul suo profilo.

Il televoto quest'anno è più influente delle giurie: ecco perché

È un'operazione che dovrebbe accendere una spia rossa sulla possibile manipolazione del televoto del Festival, che dovrebbe riflettere le genuine preferenze musicali degli spettatori e che invece in questo caso si figurerebbe solo come uno strumento per incassare una scommessa. Una manipolazione che avverrebbe proprio nell'anno in cui il televoto è molto più influente da regolamento rispetto all'anno scorso, come dimostrato dallo statistico Davide Maistrello a Fanpage.it: "Mentre prima le giurie potevano esprimersi con preferenza secca, adesso saranno costrette ad assegnare un giudizio numerico da 1 a 5 a tutte le canzoni che sono arrivate in finale. Rischiamo di avere una situazione in cui le giurie risultino totalmente ininfluenti".

La chiamata a raccolta del Pengwin ai suoi 800mila iscritti potrebbe essere quindi determinante alla manipolazione della classifica di Sanremo. La decisione di Pengwin di cancellare i messaggi dopo la chiusura delle scommesse suggerisce una piena consapevolezza della problematicità dell'operazione. Un caso che evidenzia una zona grigia nella regolamentazione delle scommesse: se il match-fixing nel calcio è chiaramente illegale, come si configurano i tentativi di influenzare eventi come Sanremo attraverso il betting?