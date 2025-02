video suggerito

Sanremo 2025 dimentica i casi Ultimo e Geolier: “Quest’anno il Televoto vincerà al Festival” Con l’edizione del 2025 il peso del Televoto a Sanremo continuerà a valere un terzo, ma in virtù di un particolare legato all’ultima serata avrà tutt’altro peso, come spiega a Fanpage.it lo statistico Davide Maistrello: “Rischiamo di avere una situazione in cui le giurie risultino totalmente ininfluenti”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il nuovo Festival di Sanremo di Carlo Conti ha molte più novità di quanto si pensi e tra queste c'è, sicuramente, il sistema di voto che, da quest'anno, pare strutturato per dare al Televoto molta più rilevanza di quanta non ne avesse negli anni scorsi, reduci dalle polemiche su Ultimo e Geolier contro i "poteri forti" di giurie e sala stampa. Un dettaglio che in pochi hanno notato, su cui si sono concentrati diversi giornalisti in conferenza stampa, da Ruben Trasatti ad Andrea Spinelli, mossi da una considerazione fatta da Davide Maistrello, esperto di statistica che lavora in produzione televisiva, da sempre attento alle dinamiche di voto che caratterizzano il Festival. Lo abbiamo intervistato per capire perché il Televoto vincerà, con ogni probabilità Sanremo 2025.

Hai parlato di questo Sanremo che, con il nuovo meccanismo di voto, cambia le carte in tavola. Mi spieghi motivi?

Penso che il Televoto avrà un peso molto importante in questo Sanremo al di là di quello che in effetti vale sul risultato finale in termini di percentuale, perché quest'anno c'è stato un cambiamento importante. Conti e la sua squadra hanno deciso che nel finale a 5 dell'ultima serata succederà che, mentre prima le giurie potevano esprimersi con preferenza secca, adesso saranno costrette ad assegnare un giudizio numerico da 1 a 5 a tutte le canzoni che sono arrivate in finale.

Questo cosa comporta?

È un problema perché permette, o non permette, che la variabilità della classifica delle giurie sia a livello di quella del Televoto.

Facci un esempio.

Mentre al Televoto una canzone può vincere con il 30%, 40%, teoricamente anche il 100% se prende tutti i voti, questo non è possibile per la classifica delle giurie, perché tutti i giurati assegnano almeno un punto alle canzoni. Da questo ne deriva che la classifica che ne emerge è molto più schiacciata e quando si va a fare la media tra le tre giurie, prevale quella che permette una discrepanza maggiore.

Quest'anno c'è anche un'altra novità che conta.

Esatto, perché il voto della super finale non si azzera il risultato maturato fino a quel momento, ma va a sommarsi ai risultati delle serate precedenti. Siccome anche nelle serate precedenti la sala stampa vota tutti gli artisti da 1 a 10, il Televoto inciderà ancora di più. Rischiamo di avere una situazione in cui le giurie risultino totalmente ininfluenti. Se c'è una proposta che riesce a polarizzare un minimo senza arrivare ai numeri assurdi dell'anno scorso di Geolier, questa proposta rischia di vincere a prescindere da quanto può essere gradita alle giurie.

Qualcuno potrebbe dire che non sia un problema che le giurie non decidano i vincitori di Sanremo.

Ma non è quello che voglio dire, però se tu in un regolamento dai 3 componenti di voto e affermi che ad ognuna sia attribuito un terzo del potere, io non mi aspetto che un terzo valga più degli altri due terzi.

Il caso di Geolier che citi dello scorso anno è emblematico, perché c'era stato proprio questa sorta di cordone sanitario che gli aveva impedito di vincere anche con il 60% dei voti dal Televoto.

Va anche detto che lo scorso anno Angelina Mango ha vinto due componenti di voto su tre, mentre Geolier una, quindi giustamente la vincitrice risulta essere lei, nonostante i numeri bulgari di Geolier al Televoto. È anche abbastanza intuitivo capire perché abbia vinto lei, al netto dei circa 9 milioni di voti di Geolier.

Cioè?

Ci può stare che le persone dicano: se una persona vince il Televoto con un margine del genere come fa a non vincere il Festival? Ma a quel punto mi verrebbe da dire che se Rai ritiene fondamentale che vinca il vincitore del Televoto, avessero il coraggio di decidere che si fa una finale a 5 in cui decide il Televoto al 100% e chi prende più voti vince, come nelle elezioni.

Anche perché c'è da dire che nella serata finale è inverosimile che le giurie, tra i cinque artisti principali rimasti in gara, diano dei voti bassi. Bisognerebbe organizzarsi per far vincere qualcuno.

Certo, la Rai ha risposto che le giurie avrebbero tutta la facoltà di dare in massa 1 all'artista che non piace e il massimo a chi vorrebbero veder vincere, ma a parte il fatto che a me sembrerebbe poco etico, lo trovo anche controintuitivo, perché quasi costringe a dare un voto basso a una proposta che magari piace, solo allo scopo di condizionare l'esito della gara e contare quanto un'altra modalità di voto.

Insomma, sarebbe necessario fare cartello, creando la stessa condizione di centro di potere occulto criticata negli anni.

Un cartello che sarebbe impossibile organizzare, considerando gli oltre 1000 giornalisti accreditati. La narrazione vuole che Angelina abbia vinto grazie al complotto, la coalizione dei giurati, cosa non vera perché se l'anno scorso per assurdo Angelina e Annalisa avessero preso la stessa percentuale di voto dalle due giurie, avrebbe comunque vinto Angelina.

Il sistema dell'anno scorso era più equo, in definitiva?

Era più rappresentativo dei pesi che vengono effettivamente dati. Il sistema aveva i suoi problemi, ma allo stesso tempo questo cambiamento netto è fatto per un motivo che non è stato spiegato e mi chiedo perché, visto che è come se riducesse di tantissimo il peso di due giurie.

Tu ti occupi di statistica?

Io sono laureato in scienze statistiche, però nella vita ho fatto tutt'altro, perché lavoro come redattore in produzione televisiva. Da sempre ho la passione per i numeri, ma poi sono successe cose nella mia vita che mi hanno portato a questo. La cosa del thread statistico la faccio da anni perché mi ha sempre dato fastidio che Sanremo, un carrozzone che muove grande interesse, si concentra spesso su polemiche ininfluenti che però fanno parlare, lasciando passare in cavalleria cose importanti.

Per esempio?

Ieri in conferenza stampa, quando si è parlato del limite di 3.30 su cui si è concesso di sforare, mi chiedo perché imporre un limite? C'è una leggerezza sul tema del regolamento, una fumosità che mi dà fastidio. Sanremo è una cosa leggera, ma andrebbe trattata in modo serio.

Il primo caso Ultimo alimentò le proteste di Di Maio e Salvini che chiedevano il ritorno al Televoto.

E quell'anno c'era la giuria d'onore e furono 8 persone a decidere la giuria di Mahmood. Un peso importantissimo, però io dico sempre che si gioca sulle regole che vengono decise e ognuno gioca in base a quello.